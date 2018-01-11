Белорусский язык добавят в систему звукового оповещения и навигационные таблички Национального аэропорта Минск

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский язык будет добавлен в систему звукового оповещения и навигационные таблички Национального аэропорта Минск. Соответствующая информация размещена на официальном сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

В сообщении отмечается, что в инфографике аэровокзального комплекса на данный момент используются три международных языка: русский, английский и китайский. Они входят в перечень официальных языков Организации Объединенных Наций. На информационных табло уже присутствует и белорусский язык. Поэтапно он будет добавлен в систему звукового оповещения. Также предусмотрено дополнить белорусским языком навигационные таблички по всему терминалу аэропорта.

Кроме того, ведется работа над оптимизацией и усовершенствованием официального сайта предприятия. В аэропорту напомнили, что существует русскоязычная и англоязычная версии сайта. Уже сейчас функционирует ссылка на белорусскоязычную версию, которая будет дополняться и обновляться.

Национальный аэропорт Минск является международным авиатранспортным узлом, обслуживающим пассажиров 19 авиакомпаний. Более 50% пассажиропотока в настоящий момент приходится на рейсы в страны СНГ, где основным языком межнационального общения является русский. "Как сервисное предприятие, РУП "Национальный аэропорт Минск" должно в первую очередь учитывать интересы большинства пассажиров, а также создавать простые и комфортные условия в навигации терминала", - говорится в сообщении.

В своей деятельности по обслуживанию пассажиров и гостей аэропорта предприятие всецело руководствуется Конституцией Беларуси (ст. 17), законом от 26.01.1990 года № 3094-ХI "О языках в Республике Беларусь" (ст. 13), правилами и стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO), распространенной практикой деятельности иных международных аэропортов.

"Хотелось бы отметить, что в соответствии со статьей 13 "Язык в сфере обслуживания" Закона Республики Беларусь от 26.01.1990 г. № 3094-ХI "О языках в Республике Беларусь" определено, что "на транспорте, в торговле, в сфере медицинского и бытового обслуживания употребляется белорусский или русский языки, а при необходимости - другие языки". Администрация аэропорта уделяет достаточно внимания вопросам общественности, но в принятии тех или иных решений руководствуется законодательством Республики Беларусь и планом развития предприятия", - сказано в сообщении.-0-