Белорусский опыт гражданского контроля военной деятельности представлен на форуме ОБСЕ

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт гражданского контроля военной деятельности представлен на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов 19 сентября был одним из основных докладчиков на пленарном заседании форума, которое посвящалось демократическому контролю над вооруженными силами. "В своем выступлении сенатор затронул некоторые аспекты обеспечения гражданского контроля военной деятельности в Беларуси, ключевые формы представительского контроля Национального собрания над военной деятельностью, предусмотренные национальным законодательством. Парламентарий ответил на вопросы и дал соответствующие разъяснения представителям государств - участников ОБСЕ", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, во время визита в Вену Сергей Рахманов провел ряд встреч в австрийском парламенте, где были обсуждены перспективы развития взаимодействия белорусских и австрийских парламентариев как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках.

Форум по сотрудничеству в области безопасности - один из руководящих органов ОБСЕ, который действует на регулярной основе и занимается военно-политическим измерением безопасности. Речь идет в том числе о мерах укрепления доверия и безопасности, которые были впервые сформулированы в Хельсинкском заключительном акте 1975 года и получили развитие в ОБСЕ.-0-