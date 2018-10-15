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Белорусский противоопухолевый препарат проходит регистрацию в Республике Корея

Общество 15.10.2018 | 13:01

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский противоопухолевый препарат "Фотолон" проходит регистрацию в Республике Корея, сообщил журналистам заместитель генерального директора РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Виктор Шеин, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси рассчитывают, что регистрация этого лекарственного средства в Республике Корея позволит нарастить поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Разработка РУП "Белмедпрепараты" применяется в стационарах Беларуси уже достаточно длительное время и зарекомендовала себя как высокоэффективный лекарственный препарат. Его используют, в частности, для фотодинамической терапии злокачественных новообразований. Это препарат точечного воздействия, он локализуется непосредственно в опухолевой ткани, не распространяясь по всему организму.

"Республика Корея, несмотря на широчайшую линейку собственной продукции, уже несколько лет проводит клинические испытания этого лекарственного средства в своем регионе", - сказал Виктор Шеин.

Вместе с тем заместитель гендиректора "Белфармпрома" заметил, что продвижение лекарственных препаратов на внешние рынки является высокозатратным мероприятием.-0-

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Теги
лекарства, Министерство здравоохранения, Республика Корея, фармацевтика
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