Ваш ребенок может открыть матч БАТЭ - "Челси"

8 ноября во время домашнего матча борисовского БАТЭ с лондонским "Челси" юный футболист из Беларуси вынесет мяч на поле, дав старт одному из главных спортивных событий осени. Стать юным арбитром и открыть матч Лиги Европы сможет ребенок от 8 до 12 лет, увлеченный футболом. Как отмечают организаторы, спортивные достижения будут не так важны при выборе "арбитра" - они разыскивают самого целеустремленного юного спортсмена. В заявке на kiateam.by нужно рассказать о том, что юный футболист делает или преодолевает, чтобы заниматься любимым спортом. Анкеты от детей и родителей принимают до 17 октября включительно.

В этом году компания KIA Motors стала официальным партнером Лиги Европы УЕФА - одного из самых престижных футбольных турниров. Одним из направлений сотрудничества станет проект "Юный арбитр", который позволит юным поклонникам футбола со всего мира вынести на поле официальные мячи турнира.

- Матч в "Борисов-Арене" станет первым приездом "Челси" в Беларусь и редкой возможностью для тысячи белорусских болельщиков увидеть игру шестикратного чемпиона Англии и одного из самых титулованных в мире клубов, - рассказывает Ольга Сикорская, начальник отдела маркетинга KIA в Беларуси. - Мы понимаем всю уникальность этого момента и поэтому предлагаем именно белорусскому юному поклоннику футбола открыть легендарный матч. Заполнить анкету на сайте kiateam.by и вписать имя ребенка в историю белорусского футбола можно с 11 по 17 октября включительно.

Для того, чтобы попасть на поле к команде, где играют такие игроки как Сеск Фабрегас и Эден Азар, белорусским семьям в анкете нужно рассказать, что делает или преодолевает ребенок, чтобы заниматься любимым спортом. Это могут быть ежедневные тренировки, поездки через весь город в спортивную школу или регулярные подъемы в шесть утра. Организаторы хотят найти ребенка, который буквально живет футболом - и для этого дополнили анкету даже вопросами по теории. Имя юного арбитра назовут 22 октября. Его выберут победитель Лиги чемпионов УЕФА Александр Глеб и главный тренер ФК БАТЭ Алексей Бага.

Размещение рекламы на БЕЛТА