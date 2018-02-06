Белорусский Славгород вошел в мировой топ-5 по осадкам

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Город Славгород (Могилевская область) вошел в список мест на Земле, где за минувшие сутки выпало самое большое количество осадков, сообщает ТАСС.

Согласно данным Гидрометцентра России, первые четыре места в списке заняли города в европейской части России - Павловский Посад (21 мм), Кострома (20 мм), Никольск (17 мм) и Спас-Деменск (16 мм). Пятое место занял белорусский Славгород (15 мм).

Лидерами по морозам в аналогичном рейтинге стали российские города Верхоянск (минус 50,5 градуса), Верхневилюйск (минус 49 градусов) и Кюсюр (минус 48,9 градуса).

По прогнозам российского Гидрометцентра, в ближайшее время в Москве усилятся морозы. Циклон, принесший сильные и продолжительные снегопады, постепенно уходит из региона, оставляя холодный воздух. Затем свое влияние усилит сибирский антициклон, который обеспечит морозную погоду.-0-