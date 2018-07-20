Белорусский союз женщин в Год малой родины реализует проекты, связанные с историей и культурой

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Год малой родины Белорусский союз женщин реализует проекты, связанные с историей и культурой. На это сегодня обратила внимание в беседе с журналистами председатель ОО "БСЖ" Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается основных направлений деятельности, в Год малой родины союз реализует проекты, связанные с историей и культурой страны. Много внимания уделяется семейной проблематике, оказанию помощи детям, молодым семьям, культивированию в обществе семейных ценностей. В частности, по традиции во время республиканской акции "Соберем портфель вместе" будет оказана помощь семьям в подготовке ребенка к школе. Развивается международное сотрудничество, укрепляются связи с женщинами мира. Цели женских организаций - вне политики. Это мир, стабильность, здоровье, возможности для женщин в плане профессионального роста, самореализации", - подчеркнула председатель БСЖ.

Сегодня в Министерстве по чрезвычайным ситуациям принято решение создать общественное объединение МЧС Белорусского союза женщин. Участницы будут не только решать свои внутренние вопросы, но и реализовывать социальные проекты. Как отметила Марианна Щеткина, это была инициатива представительниц МЧС. "Мы всегда готовы принять в свои ряды женщин, которые хотят активно участвовать в жизни страны. Будем активнее выдвигать свои кандидатуры на управленческие должности, участвовать в законотворческой деятельности, поддерживать женское предпринимательство", - сказала она.

Общественное объединение "Белорусский союз женщин" создано в декабре 1991 года. На добровольной основе союз объединяет женские советы во всех областях, районах, городах, во многих трудовых коллективах и учебных заведениях. Цели БСЖ - содействие в защите прав и законных интересов женщин, семьи и детей, обеспечение достойного положения женщины в обществе, повышение ее роли в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни.-0-

Фото Геннадия Жинкова