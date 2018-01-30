Белорусским санаториям необходимо активизировать работу в создании безбарьерной среды - мнение

30 января, Дятлово /Корр. БЕЛТА/. Белорусским санаториям необходимо активизировать работу в создании безбарьерной среды. Об этом во время республиканского совещания по оздоровлению и санаторно-курортному лечению заявил главный советник Аппарата Совета Министров Александр Порадовский, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси создана система по санаторно-курортному оздоровлению. Санаториев достаточно, чтобы удовлетворить запросы граждан и иностранных гостей, однако необходимо их дальнейшее развитие. "Один из основных вопросов - это создание безбарьерной среды. Касается он буквально каждой здравницы страны. Важно создание такой среды не только для инвалидов-колясочников, но и для других категорий граждан, чтобы каждый из отдыхающих мог реализовать в санатории все свои запросы ", - отметил Александр Порадовский. Перед санаториями Беларуси поставлена задача за ближайшее время довести количество номеров с безбарьерной средой до 5% от общего количества, пока же их не более 1%.

Александр Порадовский акцентировал внимание и на необходимости развития медуслуг, отметил привлекательность для туристов белорусской природы. "Важно не отставать в технологическом плане, постоянно совершенствовать уровень сервиса, улучшать качество оказываемых услуг", - подчеркнул он. Реализовать потенциал в привлечении иностранных туристов поможет и преодоление языкового барьера: его не должно существовать ни на одном этапе приема гостей из-за рубежа.

В 2017 году в том или ином виде оздоровление на территории Беларуси прошли более 1,28 млн человек, свыше 208 тыс. из них составили иностранцы, большинство из которых граждане России. Диверсификация экспорта услуг и привлечение новых гостей, прежде всего западных, - одна из основных тем обсуждения на республиканском совещании. Отмечено, что активнее необходимо работать в сфере маркетинга, продвижения санаториев за рубежом. Также акцентировано внимание на необходимости развития новых видов услуг

Сегодня на базе санатория "Альфа Радон" в Дятловском районе прошло республиканское совещание, посвященное итогам работы по оздоровлению и санаторно-курортному лечению за 2017 год и задачам на 2018-й. Участие в нем приняли представители Аппарата Совета Министров, Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, ряда министерств и ведомств, собственники и руководители санаторно-курортных организаций.-0-