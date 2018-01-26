Белорусское общество "Знание" - дополнительная площадка обсуждения актуальных вопросов развития государства

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское государственно-общественное объединение "Белорусское общество "Знание" является дополнительной площадкой обсуждения актуальных вопросов развития государства. Об этом заявил председатель правления РГОО Геннадий Пальчик сегодня на третьем съезде общества, передает корреспондент БЕЛТА.

Подводя итоги работы организации в 2013-2017 годах, Геннадий Пальчик отметил, что в отчетный период деятельность РГОО была направлена на выполнение государственно значимых задач, определенных в указе № 472 от 1 октября 2007 года, а именно: содействие государству в обеспечении реализации конституционного права граждан на получение полной и достоверной информации, участие в идеологической работе республиканских и местных органов госуправления, взаимодействие с местными исполнительными и распорядительными органами, развитие системы информирования населения, организация лекционной работы, повышение уровня информированности лекторских кадров.

"Нашей задачей является не просто информировать население, мы рассматриваем общество "Знание" как дополнительную дискуссионную площадку ученых, видных деятелей по основным проблемам развития государства. На сегодня это не просто лекции, это возможность использования форумов, вебинаров с подключением обязательно молодежи", - сказал он.

Председатель правления удовлетворительно оценил работу общества за последние пять лет. Что касается перспектив, то среди приоритетных направлений деятельности Геннадий Пальчик назвал формирование единой базы ведущих лекторов по актуальным вопросам политической, экономической, культурной и международной жизни, основным достижениям науки и технологий; привлечение молодежи к реализации основных задач РГОО "Знание", развитие республиканского и регионального волонтерского движения; эффективное использование сети интернет для организации информационной деятельности, проведение форумов, вебинаров по основным вопросам инновационного развития государства.

В структуру Белорусского общества "Знание" входит 6 областных, 9 городских организационных структур, которые объединяют свыше 12 тыс. членов. Просветительская и образовательная деятельность входит в число приоритетов общественного объединения. Общество "Знание" содействует пропаганде национальной стратегии устойчивого развития, информирует население о деятельности госорганов, политической, экономической, культурной и международной жизни. Объединение создает лектории, дополняющие вузовские и школьные программы, возрождает народные университеты, разрабатывает и реализует программы повышения правовой, экономической, финансовой, экологической грамотности граждан. В 2017 году общество "Знание" отметило свое 70-летие.-0-