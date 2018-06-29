Белорусы с 1 июля должны иметь свидетельство о безопасности конструкции для ввоза авто из-за пределов ЕАЭС

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 июля транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, должны будут иметь свидетельства о безопасности конструкции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Необходимость наличия этого документа установлена в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который вступил в силу с 1 января 2015 года. Свидетельство о безопасности конструкции подтверждает, что единичные транспортные средства, в том числе ввозимые на территорию ЕАЭС физическими лицами для собственных нужд, соответствуют требованиям указанного технического регламента. Эта норма применяется во всех государствах ЕАЭС. В Беларуси в соответствии с решениями, принятыми по итогам совещаний с заинтересованными органами госуправления, общественными организациями и организациями бизнес-сообщества на площадке правительства, срок вступления в силу этого требования неоднократно переносился. Так, в июле 2017 года он был отложен еще на один год.

Для получения свидетельства следует обращаться в аккредитованные испытательные лаборатории, включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС. В Беларуси это НТЦ "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин" Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, испытательный центр "Белавтосертика" научно-исследовательской и испытательной лаборатории транспортных средств филиала БНТУ "Научно-исследовательская часть", ООО "Центромаш".

При проверке транспортного средства в лаборатории могут учитываться различные материалы, предоставляемые заявителем, например, наличие одобрения типа транспортного средства. Это позволит сократить время и затраты на оформление свидетельства.-0-