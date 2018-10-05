Белорусы в среднем потребляют 10 г соли в сутки - ВОЗ рекомендует в два раза меньше

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в среднем потребляют 10 г соли в сутки, в то время как ВОЗ для сохранения здоровья рекомендует норму до 5 г. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заведующая лабораторией артериальной гипертонии РНПЦ "Кардиология" Ольга Павлова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В межсезонный период мы традиционно заготавливаем овощи и фрукты на зиму. Я хотела бы сделать акцент на консервировании. Увеличение потребления поваренной соли способствует повышению риска развития инсульта более чем на 20%, - сказала Ольга Павлова. - Снижение же потребления соли в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний по своей эффективности сопоставимо с мерами, направленными на снижение распространенности курения или ожирения. Уменьшение количества соли в рационе всего на 2-2,5 г в день способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 30%".

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