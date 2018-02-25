25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" 28 февраля временно не будет принимать платежи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

"В связи с проведением технических и профилактических работ 28 февраля во всех отделениях почтовой связи, в том числе на платежно-справочных терминалах РУП "Белпочта", будет отсутствовать возможность приема платежей за услуги и платежей в бюджет", - говорится в сообщении на сайте.

"Белпочта" приносит извинения за доставленные неудобства.-0-