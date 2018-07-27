"Белпочта" 30 июля проведет акцию к Международному дню дружбы

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" 30 июля проведет к Международному дню дружбы промомероприятие "Почта без границ", сообщили БЕЛТА на предприятии.
При покупке почтовой продукции клиентам будут вручены карточки, которые можно будет подписать и отправить своим друзьям и напомнить, как они важны для них.
Акция пройдет в нескольких отделениях почтовой связи в Минске и регионах. В столице мероприятие состоится в круглом зале Почтамта (пр-т Независимости, д.10, с 16.00 до 17.00) и в отделении почтовой связи №55 (ул. Жиновича, д.21, с 16.00 до 17.00).
Специалисты компании также расскажут клиентам о популярном online-проекте "посткроссинг", познакомят с новинками и акциями почтового интернет-магазина "Белпочты", предложат оформить подписку для себя и своих близких.-0-
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