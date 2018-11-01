"Белпочта" начала прием заказов на поздравление от Деда Мороза

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" принимает заказы на новогоднюю услугу "Поздравление от Деда Мороза", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.
Поздравление от Деда Мороза представляет собой открытку с набором для творчества либо письмо с мягкой игрушкой.
Заказы на услугу по территории Беларуси принимаются до 23 декабря, в страны СНГ и дальнего зарубежья - до 1 декабря. Оформить ее можно в любом отделении почтовой связи Беларуси, с помощью интернет-сервиса "Поздравление Деда Мороза" или у почтальона.
Поздравление будет доставлено адресату накануне Нового года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4085 BYN
|2.405 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2.1191 BYN
|2.117 BYN
|2.121 BYN
|RUB
|3.2305 BYN
|3.22 BYN
|3.234 BYN