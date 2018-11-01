"Белпочта" начала прием заказов на поздравление от Деда Мороза

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" принимает заказы на новогоднюю услугу "Поздравление от Деда Мороза", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Поздравление от Деда Мороза представляет собой открытку с набором для творчества либо письмо с мягкой игрушкой.

Заказы на услугу по территории Беларуси принимаются до 23 декабря, в страны СНГ и дальнего зарубежья - до 1 декабря. Оформить ее можно в любом отделении почтовой связи Беларуси, с помощью интернет-сервиса "Поздравление Деда Мороза" или у почтальона.

Поздравление будет доставлено адресату накануне Нового года.-0-