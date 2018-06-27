"Белпочта" обнародовала график работы отделений в ближайшие выходные

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" установило режим работы объектов почтовой связи с 30 июня по 3 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

В частности, в Минске 2 июля отделения почтовой связи будут работать согласно установленному режиму субботнего дня, 1 и 3 июля будут открыты только дежурные отделения почтовой связи. Установлен также режим работы отделений областных филиалов "Белпочты".

О режиме работы отделений почтовой связи также можно узнать в cаll-центре РУП "Белпочта" по номеру 154.-0-