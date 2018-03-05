Белстат нарисовал портрет среднестатистической белоруски

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белстат к Международному женскому дню нарисовал портрет среднестатистической белоруски, сообщает БЕЛТА.

По предварительным данным, на начало 2018 года в Беларуси проживали 5,1 млн женщин (53,4% от общей численности населения), подавляющее большинство - в городах и поселках городского типа (79%).

Средний возраст женщины на начало 2017-го составил 42,6 года, причем в городах женское население значительно моложе, чем в сельской местности (средний возраст горожанки - 41,2 года, сельчанки - 47,8).

В настоящее время без представительниц прекрасного пола невозможно представить себе ни одну сферу жизни общества и государства. Половина работающих в организациях республики - женщины. В меньшей степени они представлены в промышленности, сельском, лесном и рыбном хозяйстве, на транспорте, в строительстве. Зато представительницы прекрасного пола доминируют в таких видах экономической деятельности, как здравоохранение и соцуслуги, образование, финансовая и страховая деятельность, услуги по временному проживанию и питанию, оптовая и розничная торговля, творчество, спорт, развлечения и отдых, госуправление, профессиональная, научная и техническая деятельность и др.

Среди работающих в различных сферах экономической деятельности женщин у каждой третьей есть высшее образование, каждой четвертой - среднее специальное, у 16,5% - профессионально-техническое образование.

В 2017 году в брак вступили 66,2 тыс. женщин, из них 46,1 тыс. - впервые. Если в 2011 году средний возраст женщины при вступлении в первый брак составлял 24,5 года, то в 2017-м - уже 25,8, в повторный брак - 38 лет (в 2011 году - 37,1). Около 1 тыс. женщин вышли замуж в возрасте старше 60 лет.

Среди женщин, у которых в прошлом году появились дети, для 40,2% это были первые роды; 39,5% родили повторно; для 14,7% женщин роды стали третьими, 5,6% - четвертыми и более.

В стремлении быть здоровыми и хорошо выглядеть многие белоруски занимаются физкультурой и спортом в свободное время. Таковых среди девушек 16 лет и старше на начало 2017 года было 25,3%. При этом каждая шестая из них ежедневно уделяла время спортивным занятиям, почти 42% занимались физкультурой и спортом 2-3 раза в неделю.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, женщины являются активными интернет-пользователями. В прошедшем году 73,3% женщин в возрасте 16-72 лет пользовались сетью, при этом почти 74% из них - ежедневно. Самые активные интернет-пользователи - молодые женщины в возрасте 16-24 лет. Среди них 95,2% заходили в интернет ежедневно.-0-