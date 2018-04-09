Белстат при поддержке ЮНИСЕФ оценит условия жизни людей с ограниченными возможностями

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белстат при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проведет с 18 апреля по 20 июля этого года единовременное выборочное обследование домашних хозяйств для комплексной оценки положения лиц с ограниченными возможностями, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Мероприятие является этапом реализации проекта международной технической помощи "Содействие в укреплении национального статистического потенциала в области производства и распространения информации о положении детей, женщин и лиц с ограниченными возможностями для мониторинга выполнения Республикой Беларусь Целей устойчивого развития".

"Ратифицировав Конвенцию о правах инвалидов, Беларусь взяла на себя ряд международных обязательств, в том числе о регулярной подготовке докладов о мерах, принятых для реализации ее положений, и изменениях, произошедших в деле обеспечения прав и свобод инвалидов, - пояснили в Белстате. - Масштаб обследования включает 12,6 тыс. домашних хозяйств во всех областях и Минске. Перечень адресов сформирован методом случайного отбора. Участие в нем исключительно добровольное".

Инструментарий обследования основан на типовых вопросниках Вашингтонской группы по статистике инвалидности, адаптированных к условиям и поставленным задачам для данного обследования в Беларуси. Полученная информация будет использована только в обобщенном виде для расчета статистических показателей.

Проведение в Беларуси такого обследования позволит получить достоверные, сопоставимые на международном уровне статистические данные, которые характеризуют различные аспекты жизни людей с инвалидностью в Беларуси. Это и распространенность тех или иных видов ограничений среди социально-демографических групп населения, и доступность для инвалидов различных видов услуг, и полнота участия этой категории граждан в общественной, экономической, социальной и культурной жизни.-0-