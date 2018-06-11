Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в мае

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белстат опубликовал, какие товары и услуги больше всего подешевели и подорожали в мае, сообщает БЕЛТА.

Практически в 2 раза подешевели свежие огурцы, на 37,54% - бананы, на 20,03% - помидоры, на 14,07% - картофель, на 9,75% - чеснок. В целом цены на плодоовощную продукцию в мае снизились на 6,76% (овощи - на 8,38%, фрукты - на 7,12%). При этом отдельные позиции из плодоовощной корзины подорожали: сладкий перец на 35,67%, белокочанная капуста на 23,35%, морковь и свекла более чем на 11%, лук на 7,89%.

Цены на мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты изменились несущественно (рост на 0,02% и 0,08% соответственно). Обед в столовой стал дороже на 1,09%, в ресторане - на 0,69%.

Алкогольные напитки поднялись в цене на 0,14%, сигареты - на 0,12%.

Среди непродовольственных товаров на 1,84% подешевела обувь, на 0,29% - мебель, на 0,25% - одежда. На 1,61% подорожали товары бытовой химии.

В мае снизились цены на услуги страхования легковых авто (на 4,39%), воздушного транспорта - на 4,17%, услуги международного туризма - на 2,29%. При этом подорожали услуги железнодорожного транспорта международного сообщения (плюс 4,56%), билеты в музеи поднялись в цене на 2,15%.

Как сообщалось, в Беларуси в мае зафиксирована дефляция - цены на товары и услуги в мае 2018 года по сравнению с апрелем 2018 года снизились на 0,3%. Продовольственные товары подешевели на 0,6% по сравнению с апрелем 2018 года, непродовольственные - на 0,03%. Услуги подорожали в мае на 0,1%.-0-