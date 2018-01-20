20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" увеличил максимальную сумму обещанного платежа, соответствующая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

"С 20 января компания "Белтелеком" улучшает сервис "Обещанный платеж" путем увеличения максимальной суммы платежа с Br5,5 до Br10", - говорится в сообщении.

Сервис "Обещанный платеж" дает возможность абонентам услуг с авансовой формой расчетов пополнять счета на сумму до Br10.

В течение трех календарных дней с момента совершения обещанного платежа его необходимо подтвердить реальной оплатой. Пользоваться услугой абонент может так часто, как пожелает, однако заказать новый "Обещанный платеж" можно, лишь оплатив предыдущий.

Сервис доступен абонентам byfly, ZALA и пакетов услуг в приложении "Мой Белтелеком" в разделе оплаты, а также в кабинете пользователя в разделе "Платежи".-0-