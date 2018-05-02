Бесплатное консультирование граждан проведет Минюст в честь 73-й годовщины Победы

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции при участии Белорусской нотариальной палаты и Белорусской республиканской коллегии адвокатов проведет акцию по бесплатному юридическому консультированию граждан, посвященную 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства юстиции Ольга Шелкова.

Бесплатные консультации можно получить 7 мая с 11. 00 до 13.00 в Министерстве юстиции (Минск, улица Коллекторная, 10). Опытные специалисты проконсультируют по вопросам принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов, гражданского, жилищного, трудового, семейного, земельного права и др.

Ветераны Великой Отечественной войны могут обращаться по телефонам 8 (017) 200 97 55 или 8 (017) 200 03 84 с предварительной заявкой об оказании им правовой консультативной помощи с последующим (при необходимости) посещением их на дому квалифицированными специалистами.

В регионах республики главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома проведут аналогичную акцию с 3 по 8 мая.-0-