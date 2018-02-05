Бесплатные часы в фитнес-центрах организуют в Беларуси 9-11 февраля

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные часы в фитнес-центрах будут организованы в Минске и областных центрах Беларуси 9-11 февраля, сообщили БЕЛТА организаторы.

Все желающие, вне зависимости от возраста, уровня доходов и наличия клубной карты, смогут позаниматься на тренажерах, а именно - беговых дорожках, если станут участниками социальной акции "Зимние беговые игры: #velcombegom". Это название одновременно служит паролем для входа в фитнес-центр. Причем воспользоваться такой возможностью можно несколько раз с 9 по 11 февраля в определенных спортивных залах. "Каждый результат на беговой дорожке нужно зафиксировать на смартфон - осиленные километры будут подсчитаны и переведены в "благотворительные" рубли в помощь детям с инвалидностью", - пояснили в компании velcom, которая выступает организатором социальной акции.

Проект предусматривает масштабные пробежки в кроссовках, на коньках, лыжах и на тренажерах. Собранные средства пойдут Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернату для детей с нарушениями зрения и Молодечненской санаторной школе-интернату для детей, больных сколиозом. Деньги планируется потратить на переоборудование стадиона и вовлечение детей с инвалидностью в паралимпийский спорт. Кроме того, акция позволит стимулировать физическую активность в холодные месяцы, что полезно для здоровья.

К акции присоединились столичные фитнес-клубы почти в каждом районе. Бегунов бесплатно будут пускать в клуб "Физика" 9 и 10 февраля, в DenSport - только 10 февраля, в Zona531, #Fan Fizik и Max Mirnyi Center - 10 и 11 февраля. Бесплатные беговые часы в Regular Star будут 9 февраля с 12.00 до 14.00, в Pride Fitness House - 10 и 11 февраля с 12.00 до 16.00 (по нескольким адресам: пр. Победителей, 120 (4 этаж), ул. Герасименко, 51, пр. Рокоссовского, 44 (2 этаж), ул. К. Маркса, 43).

Областные центры также приглашают спортсменов-благотворителей. В Гродно это спорт-центр "Адреналин" (10 и 11 февраля с 11.00 до 12.00), в Бресте - спортзал Легкоатлетического манежа (10 и 11 февраля с 12.00 до 13.00). В Могилеве 10 и 11 февраля бесплатно предложит услуги фитнес-клуб Fox Club. Гомельчане смогут бесплатно заниматься в спортзале "Пауэр" 10 и 11 февраля с 16.00 до 18.00. Витебск присоединится к забегу 10 февраля в фитнес-клубах X-Line и "Омега" с 13.00 до 17.00.

Социальная акция "Зимние беговые игры: #velcombegom" пройдет при поддержке Паралимпийского комитета Беларуси. В инициативе #velcombegom смогут принять участие белорусы во всем мире.-0-