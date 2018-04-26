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Бесплатные юридические консультации для людей с инвалидностью проведут в конце апреля

Общество 26.04.2018 | 16:29
Фото из архива
Фото из архива

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные юридические консультации для людей с инвалидностью пройдут в Беларуси в конце апреля, сообщили БЕЛТА в Офисе по правам людей с инвалидностью.

Юридические консультации пройдут с 27 апреля по 8 мая во время VI Недели доступности. В этом году в серии неформальных инклюзивных мероприятий, помимо Офиса по правам людей с инвалидностью, примут участие Республиканская коллегия адвокатов, факультет международных отношений БГУ, Министерство спорта и туризма.

Главным акцентом Недели доступности - 2018 будет право на правосудие и доступность юридической помощи людям с инвалидностью. Помимо консультаций, на 27 апреля - 8 мая запланированы другие мероприятия. Организаторы предлагают принять участие в велозабеге ПРООН BIKE4SDGs в поддержку Целей устойчивого развития и акции к Дню борьбы за права людей с инвалидностью и против дискриминации. Запланированы также круглые столы и презентация результатов годового мониторинга юридической приемной Офиса по правам людей с инвалидностью.

Недели доступности проводятся ежегодно с целью привлечь внимание общественности к разным аспектам проблем инвалидности, признать доступность как базовую потребность в цивилизованном обществе и утвердить равенство прав без дискриминации для людей с ограниченными возможностями.-0-

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инвалиды, консультация, юридические службы
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