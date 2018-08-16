Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
16 августа 2018, Чт
+23°C
Переменная облачность EUR 2.3347
USD 2.0533
RUB 3.0709
Главное
Александр Лукашенко Отставки, президентская критика и особый режим - итоги резонансного совещания в Орше
Президент
Кобяков обсудил с Валовой вопросы развития ЕАЭС
Экономика
Кочанова: в Оршанском районе надо сформировать команду, готовую к выполнению поручений Президента
Регионы
"Без вариантов! Квартиру отдам единственному сыну". 61-ю квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Лина Рудая из Минска
Общество
Тепло и дождливо будет в Беларуси в выходные
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Пункт временного пребывания беженцев в Витебске планирует сменить адрес
16:23 Регионы
ГАИ 17-19 августа проведет массированную отработку дороги М4
16:20 Общество
Звезду сериала "Сотня" арестовали по обвинению в домашнем насилии
16:20 Калейдоскоп
В Гомеле по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении магазина
16:13 Происшествия
В Гродно мужчина с 10-кратным превышением алкоголя устроил ДТП на машине друга
16:10 Происшествия
В Оршанском механико-экономическом колледже открываются специальности для модернизируемых заводов
16:08 Регионы
В Минске вынесен приговор водителю, по вине которого в ДТП тяжело пострадал ребенок
16:02 Происшествия
Disney не будет возвращать Ганна на пост режиссера третьих "Стражей Галактики"
16:00 Калейдоскоп
Куда пойти в Минске в выходные: День рождения зоопарка, велобаталии и два праздника национальных культур
16:00 Регионы
Учебник по русскому языку для беженцев готовят в Витебске
15:53 Регионы
Постоянный комитет Союзного государства готовит пресс-тур на V Форум регионов в Могилеве
15:53 Общество
Более 200 витебчан вышли на старт благотворительного забега в помощь детям
15:50 Регионы
Дэниел Рэдклифф извинился в видеообращении перед российскими фанатами
15:45 Калейдоскоп
Более 500 атлетов примут участие в серии European Judo Open в Минске
15:34 Спорт
Капремонт моста через Свислочь по ул.Орловской планируется завершить в ноябре
15:28 Регионы
Китай выиграл тендер на запуск спутника БГУ
15:25 Общество
Бэнкси не знал, что в Москве открыли выставку его работ
15:25 Калейдоскоп
БГК им. Мешкова первый матч сезона проведет в SEHA-лиге против "Извиджача"
15:16 Спорт
В Каталонии из-за жары скончались 23 человека
15:07 В мире
"Карту гостя Минска" адаптируют для китайских туристов
15:01 Регионы
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Уборочная кампания Уборочная кампания
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Отопительный сезон Отопительный сезон
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Без вариантов! Квартиру отдам единственному сыну". 61-ю квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Лина Рудая из Минска

Общество 16.08.2018 | 15:00
Жилищный вопрос для сына Лины Рудой решен – теперь он завидный холостяк!
Жилищный вопрос для сына Лины Рудой решен – теперь он завидный холостяк!

Семья Лины Рудой из Минска ликует, вот-вот ее сын заселится в новые апартаменты от "Евроопт". А другие победители, обладатели великолепных внедорожников, признаются: победа пришла очень вовремя и поможет осуществить давние мечты. Кто-то на внушительном "Ниссан Джук" отправится в путешествие по Европе, кто-то поедет смотреть Беловежскую пущу, а, например, Дарья Шеткина, наконец, сможет распрощаться с метро и помахать ему ручкой.

Розыгрыш призов 81-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся в минувший вторник в столичном ТРЦ "Е-сити", и уже сегодня, в четверг, главным счастливчикам этого тура вручили ключи от пяти автомобилей и квартиры в Минске!

Под радостные крики и салют из конфетти самых удачливых покупателей 81-го тура наградили в минском "Е-сити"
Под радостные крики и салют из конфетти самых удачливых покупателей 81-го тура наградили в минском "Е-сити"

- Ну, рассказывайте, что я выиграла! - ошарашила ведущего Дмитрия Кохно минчанка Лина Рудая, когда он дозвонился ей во время розыгрыша "Удача в придачу!".

А рассказывать и есть что! 58-летняя Лина Леонидовна выиграла суперприз - столичную квартиру! И обычный будничный вечер для семьи Лины Рудой мгновенно превратился в праздник. Кому рассказать, не поверят: сидела вечером во вторник Лина Леонидовна на диване, смотрела какую-то программу, а потом раздается звонок, который лихо поменял жизнь. Так разве бывает? С "Еврооптом" еще как!

Ключи от квартиры в руках – время оценить столичную недвижимость!
Ключи от квартиры в руках – время оценить столичную недвижимость!

- На прошлой неделе, в каких только магазинах не побывала: в гипермаркете на Монтажников, в "Бруснiчке", в "Евроопте" возле дома, еще успела закупиться в автолавке на даче. Мне кажется, именно последняя покупка и принесла удачу, - рассказывает Лина Рудая.

Лина Леонидовна на пенсии, говорит, поход по магазинам "Евроопт" - это лучший тренажер. И дома не сидишь, и продукты всегда свежие покупаешь. До розыгрыша 81 тура "Удачи в придачу!" женщина не считала себя везунчиком по жизни, отмечая, что всего приходилось добиваться самой.

- Я играла без особой надежды. Когда предлагали купить лотерею, всегда отвечала: "Не с моим счастьем". И не брала, - вспоминает минчанка. - Как-то на кассе в "Евроопте" парень попросил у меня дисконтную карточку, дала, и та покупка помогла выиграть 2 рубля. А сама я в жизни ничего не выигрывала.

Как распорядиться новым жильем, Лина Леонидовна решила мгновенно, без всяких раздумий.

Квартира в Минске – это всегда большие перемены к лучшему!
Квартира в Минске – это всегда большие перемены к лучшему!

- Без вариантов! Квартиру отдам единственному сыну, ему 27 лет, - отмечает женщина. - Знаете, до звонка ведущего из студии была спокойной, а потом началась трясучка. Как-то все неожиданно, сын поверил, когда переступил порог новой квартиры, что она наша.

Семью победителей ждут приятные хлопоты – впереди новоселье!
Семью победителей ждут приятные хлопоты – впереди новоселье!

В "Евроопте" Лина Рудая постоянный покупатель, среди топ-товаров в ее корзинке - творог, сметана, молоко и любимая "пальцем пиханная колбаса". Посмотрев на дочку, к игре подключилась 80-летняя мама Лины Леонидовны.

- Бабушка зарядилась удачей, завела собственную карточку и стала ходить по магазинам. Еще у меня часто спрашивает: "Ты не забыла купить "товар удачи"?" - смеется Лина Рудая.

У семьи начинаются приятные хлопоты - их ждет ремонт.

На кассе часто говорил: "Люди добрые, не нужна мне квартира! Хоть бы машину выиграть!"

25-летний Виталий Колесников из Бобруйска тот еще шутник, близкие и коллеги знают, без юмора парень жить не может, поэтому к его словам порой относятся с осторожностью: "Это шутка или как?" Неудивительно, что когда вечером 14 августа он стал звонить родным с радостной новостью: "Я выиграл автомобиль!", ему поверили не все и не сразу.

Квартира у машиниста Виталия Колесникова уже есть, а теперь и автомобиль появился!
Квартира у машиниста Виталия Колесникова уже есть, а теперь и автомобиль появился!

- Мы сидели с другом, пили чай, смотрю, мне звонят из Минска, еще про себя подумал: "Будет что-то интересное". И не ошибся ведь! Я выиграл "Ниссан Джук" - смеется Виталий Колесников. - Тут же набрал своей невесте, которая пошла загорать на пляж: "Наталья, давай домой! У нас теперь есть машина!". И что вы думаете? Она быстрее прибежала домой, чем я пришел от друга.

Пара тут же включила телевизор и стала раз за разом откручивать момент программы, где ведущий Дмитрий Кохно объявляет, что великолепный внедорожник уходит в Бобруйск к Виталию. Слушать бы и слушать эти слова.

Это лето для машиниста ТЭЦ-2 Виталия Колесникова очень счастливое: в июне молодой человек отметил 25-летие, родители помогли купить квартиру в Бобруйске, свадьба не за горами.

- На кассе в "Евроопте" часто говорил: "Люди добрые, не нужна мне квартира! Хоть бы машину выиграть!" Все смеялись, невеста закрывала рот, мол, хватит со всеми заигрывать. А у меня настроение отличное, чего не пошутить? - с улыбкой рассказывает житель Бобруйска.

Признается, увидев, как другие люди становятся победителями "Удачи в придачу!", парень загорелся, зарегистрировал карточку на сайте и подключился к игре. Невеста на это смотрела с недоверием: взрослый человек, а верит в сказки. Сначала Виталий Колесников выиграл сертификат на 10 рублей, потом еще один такой сертификат, а во вторник - автомобиль!

- Как прекрасно, что есть "Евроопт", сделал меня счастливым человеком. Мы часто с невестой заезжаем в магазин за продуктами после работы, можно сказать, что покупаем все продукты, - продолжает рассказывать Виталий.

Права у победителя уже есть, а вот собственного авто не было. Сейчас парень ездит на машине отца, который дал попользоваться ей на время, но розыгрыш 81 тура "Удачи в придачу!" этот вопрос решил.

- Машину возвращаю папе, у меня теперь свой "Ниссан" есть. Беларусь - страна немаленькая, поедем с невестой на выигранном автомобиле смотреть интересные места, - делится планами на будущее победитель.

"Первый день вышла на пенсию и сразу выиграла авто!"

- Наконец-то дождалась! - жительница Сморгони Наталья Гоич не скрывает эмоций. Счастье зашкаливает, улыбка не сходит с лица, телефон разрывается от поздравлений.

Наталье Борисовне 63 года, всю жизнь проработала воспитателем в детском саду и 14 августа окончательно ушла на пенсию. Накануне отработав свой последний день.

Пенсионерка Наталья Гоич: "Машину подарю дочке, первым делом поедем в Беловежскую пущу!"
Пенсионерка Наталья Гоич: "Машину подарю дочке, первым делом поедем в Беловежскую пущу!"

- Вот это совпадение! Коллеги сразу стали звонить: "Борисовна, первый день вышла на пенсию и сразу выиграла авто!" Неужели мне за всю жизнь улыбнулась удача? - разводит руками женщина.

Глядя на ослепительный синий внедорожник Ниссан, понимаешь: это счастье стоило подождать. Звонок Дмитрия Кохно раздался, когда семья отдыхала на даче.

- Все произошло на улице, недалеко от меня была дочка и внучка. А потом дочка спрашивает: "Мама, что случилось? Ты шла мелкими шагами и размахивала руками". Это я с Димой разговаривала! Положила трубку и не поняла, что все это было. Очень испугалась. Это правда, что машина моя?

Отойдя от шока, Наталья Борисовна стала принимать поздравления. В игре "Удача в придачу!" она пробует счастье с самого начала розыгрыша, несколько раз удача была рядом - Наталья Гоич выигрывала по 5 рублей, но более крупные выигрыши уходили другим. Машину ей помогла выиграть томатная паста Gusto, которая была "товаром удачи" в 81 туре.

- У дочки есть права, машину подарю ей. Мы уже решили, что первым делом поедем в Беловежскую пущу. Лично я там никогда не была, всю жизнь хотела, да и друзья говорят, это прекрасное место, обязательно стоит его увидеть. Я рада, что хоть под конец жизни мне так повезло! - смеется Наталья Борисовна.

"Купила мужу копченую мойву и теперь у нас есть внедорожник. Не зря говорят, что рыбка к счастью"

На этой неделе сразу два автомобиля с наклейкой "Удача в придачу!" отправятся в Гомель. И один из них - к Ларисе Поплевкиной. О том, что она стала победителем народной игры, Лариса Дмитриевна узнала на работе. Женщина работает начальником отдела экономики Гомельской мясомолочной компании.

Начальник отдела экономики Лариса Поплевкина: "Решили с мужем отдать внедорожник детям"
Начальник отдела экономики Лариса Поплевкина: "Решили с мужем отдать внедорожник детям"

- Был конец рабочего дня, я с генеральным директором обсуждала некоторые вопросы, и тут раздался звонок. Связь была плохой, я не все слышала, а параллельно коллеге позвонил муж и сообщил: я стала победителем. 53 года живу и никогда ничего не выигрывала, - улыбается Лариса Поплевкина.

Из "Евроопта" женщина никогда не уходит с пустыми руками. Как настоящая бабушка, она всегда покупает любимым внукам конфеты, особенно, если они в списке "товаров удачи". Но в этот раз все пошло не по сценарию, в воскресенье Лариса Дмитриевна решила побаловать мужа.

- Возвращалась домой после бассейна, к остановке как раз подошел троллейбус, который идет мимо "Евроопта". Дай, думаю, заеду. Ну, и купила мужу жирную копченую мойву к пиву. В тот же вечер он ее съел, а через два дня она "принесла" нам автомобиль. Вот это неожиданно, конечно. Не зря говорят, что рыбка к счастью, особенно, если она вам приснилась, - рассказывает победительница из Гомеля.

Про игру "Удача в придачу!" Лариса Дмитриевна узнала от зятя, он сам зарегистрировал тещу, и ему уже несколько раз улыбалась удача в виде сертификатов по 10 рублей.

- В "Евроопт" хожу раз в неделю, обязательно покупаю мясо, выпечку, конфеты. Что буду делать с машиной? У мужа новое авто, поэтому себе точно не оставим, решили отдать внедорожник детям. Они у нас взрослые: одному 27 лет, второму - 30, внуки подрастают. В общем, нашей семье машина очень нужна, - добавляет Лариса Поплевкина.

"Даже не думали, что возможно выиграть автомобиль"

Итак, один внедорожник уезжает в Гомель к Поплевкиным, а второй - к молодой семье Ивана Поддубецкого, который работает водителем в Москве.

Сейчас Иван Поддубецкий ездит на автомобиле отца, так что выигранный внедорожник для молодой семьи будет очень кстати!
Сейчас Иван Поддубецкий ездит на автомобиле отца, так что выигранный внедорожник для молодой семьи будет очень кстати!

- До сих пор не могу поверить! Если честно, сначала решила, что это розыгрыш, - признается супруга счастливчика Елена, которая узнала радостную новость первой. Сам победитель на тот момент находился за пределами страны.

Еще в эти выходные ничего не предвещало крутых и неожиданных поворотов в жизни Поддубецких. Иван приехал из Москвы в Гомель, и пара отправилась в "Евроопт" за покупками. Закупиться было нужно на неделю, чтобы Елена не таскала потом сумки с продуктами. Когда в семье двое маленьких детей, вырваться в магазин иногда не так просто.

- Честно говоря, не всегда берем "товар удачи", только в тех случаях, если он действительно нужен. В этот раз покупка была на 90 рублей, покупали детское питание, молоко, колбасы и положили в корзину "товар удачи", приправу. Мы никогда не обсуждали: "Вот выиграем квартиру или машину и тогда…" Даже не думали, что такое возможно, хотя слышали, как везет другим людям, - говорят счастливчики.

Радостная новость застала Елену в момент, когда женщина укладывала спать 9-месячную дочку. Но после звонка ведущего уже никому в этой семье было не до сна, бросились звонить Ивану в Москву. И он тут же отправился в дорогу, чтобы сегодня лично получить выигранный внедорожник!

Сейчас мужчина ездит на автомобиле отца, так что новый внедорожник - идеальный вариант для молодой семьи. Елена в свою очередь мечтает пойти в автошколу, чтобы стать более мобильной. Не ходить в поликлинику или в магазин с детьми пешком, а колесить по Гомелю на счастливом авто.

"Теперь метро можно помахать ручкой, иду учиться в автошколу"

О своем счастье 24-летняя Дарья Шеткина готова кричать на всю страну.

- У меня теперь есть автомобиль! Никому его не отдам! - заливается смехом девушка, которая работает в Альфа-Банке.

Работник банка Дарья Шеткина сможет отправиться с друзьями в путешествие по Европе на собственном автомобиле!
Работник банка Дарья Шеткина сможет отправиться с друзьями в путешествие по Европе на собственном автомобиле!

Даша родом из Новополоцка, сейчас работает в Минске. Когда в студии разгорались страсти и определяли победителей, Дарья Шеткина ехала в метро со своим молодым человеком.

- Приходит внезапно оповещение, что мне звонила "Удача в придачу!", пока я была недоступной. Мы с моим парнем тут же выскочили на ближайшей станции метро и стали связываться со студией, - этот момент Даша вспоминает с волнением.

Эмоции, которые накрыли ее потом, она называет "классными". Девушку с выигрышем бросился поздравлять родной Новополоцк, минские друзья сразу примчались ее обнять. Свою удачу Дарья Шеткина испытывает уже не раз, девушка участвовала в конкурсах в Instagram, но выигрывала только "мелочь".

- Можно сказать, ничего особенного, первый раз так крупно повезло. Знаете, мы с молодым человеком хотели купить машину и чуть не сделали это, как вовремя ко мне пришла победа! Прав у меня нет, но это не проблема, пока внедорожник будет водить мой парень, а я иду в автошколу. Теперь метро можно помахать ручкой, - продолжает рассказывать Даша.

Внедорожник "Ниссан" от "Евроопт" поможет паре осуществить мечту: они уже не первый месяц обсуждают с друзьями возможность отправиться в путешествие по Европе на автомобилях. Теперь ничего не мешает Даше и ее молодому человеку сесть в комфортабельное авто и прокатиться по Европе.

Никогда не поздно выиграть квартиру! Подключайся к игре прямо сейчас!

Народная игра "Удача в придачу!" продолжает делать людей счастливыми! Следующий, 82-й, тур уже стартовал. Стать хозяином минской квартиры или водителем шикарного внедорожника так просто! Для этого необходимо с 13 августа по 19 августа сделать покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" на сумму не менее 10 рублей. Не забудьте взять хотя бы один "товар удачи". В этот раз победу будет приносить продукция компаний Rikki, Gusto, Roshen, Rexona, Café Primerero, "Мелочи жизни".

Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 21 августа. Запасайтесь игровыми кодами!
Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 21 августа. Запасайтесь игровыми кодами!

Розыгрыш пяти автомобилей "Хендэ Крета" и квартиры в столице по ул. Ильянская, 6 состоится 21 августа в столичном ТРЦ "Е-сити". Не откладывайте покупки на потом, делайте их сейчас! Чем больше кодов - тем ближе вы к победе!

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
конкурс, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3347 BYN 2.33 BYN 2.34 BYN
USD
2.0533 BYN 2.05 BYN 2.055 BYN
RUB
3.0709 BYN 3.057 BYN 3.08 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Не сделано практически ничего" - Лукашенко на совещании в Орше указал на системные недоработки по развитию района
Все видео

Фотоновости

Третий трудовой семестр идет на Всебелорусской молодежной стройке
Все фото

Инфографика

Рюкзак школьника Ученические портфели изготавливаются из материалов контрастных цветов. На передних, боковых поверхностях и верхнем клапане должны быть размещены светоотражающие элементы.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко: недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките
Александр Васильев назначен начальником УВД Гомельского облисполкома
Из резервного фонда Президента Беларуси выделят Br77 млн на подготовку к II Европейским играм
Политика
Во время встречи. Фото сайта правительства Беларусь рассчитывает на развитие сотрудничества с учреждениями ООН - Матюшевский
Президент Армении назначил нового посла в Беларуси
Создание единого визового пространства государств Центральной Азии обсуждают в СНГ
Экономика
Во время встречи. Фото с сайта правительства Кобяков обсудил с Валовой вопросы развития ЕАЭС
Доллар и российский рубль на торгах 16 августа подешевели, евро подорожал
Нацбанк составил портрет среднестатистического вкладчика
Происшествия
Фото ГКСЭ Автомобиль перевернулся на трассе Гомель-Минск, пострадали дети
В Гомеле по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении магазина
В Гродно мужчина с 10-кратным превышением алкоголя устроил ДТП на машине друга
Регионы
Николай Шерстнев вручает удостоверение Игорю Исаченко Оршанский район должен стать самодостаточным регионом - Шерстнев
Куда пойти в Минске в выходные: День рождения зоопарка, велобаталии и два праздника национальных культур
Пункт временного пребывания беженцев в Витебске планирует сменить адрес
Спорт
Минские динамовцы проводят предыгровую тренировку на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. Фото ФК "Динамо-Минск" Минское и брестское "Динамо" проведут ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
Более 500 атлетов примут участие в серии European Judo Open в Минске
БГК им. Мешкова первый матч сезона проведет в SEHA-лиге против "Извиджача"
Технологии
Фото из блога "Вконтакте" "ВКонтакте" запустил обновления VK Music и приложения Boom
В World of Tanks появился минский парк Горького
Google сохраняет историю передвижений пользователей
Культура
Фото из архива Обычные люди стали героями фоторабот второго этапа проекта "Я сэрцам бачу"
Более 30 человек претендуют на роль ведущих детского "Евровидения-2018"
Книги переводов китайской поэзии на белорусский язык передадут Центру культуры Беларуси в Пекине
В мире
Фото Синьхуа - БЕЛТА Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 460 человек
В Каталонии из-за жары скончались 23 человека
Эвакуированным из зоны обрушения моста в Генуе предоставят новое жилье до конца года
Калейдоскоп
Дэниел Рэдклифф. Фото East News Дэниел Рэдклифф извинился в видеообращении перед российскими фанатами
Звезду сериала "Сотня" арестовали по обвинению в домашнем насилии
Disney не будет возвращать Ганна на пост режиссера третьих "Стражей Галактики"
Все круглые столы
Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Справа талентаў не баіцца или Как корреспондент «7 дней» в Стражевичах мед доставала
ГБО и ГБА: неизвестное в известном
Калимэра, Афины! Калимэра, Греция!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия