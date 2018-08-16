"Без вариантов! Квартиру отдам единственному сыну". 61-ю квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Лина Рудая из Минска

Семья Лины Рудой из Минска ликует, вот-вот ее сын заселится в новые апартаменты от "Евроопт". А другие победители, обладатели великолепных внедорожников, признаются: победа пришла очень вовремя и поможет осуществить давние мечты. Кто-то на внушительном "Ниссан Джук" отправится в путешествие по Европе, кто-то поедет смотреть Беловежскую пущу, а, например, Дарья Шеткина, наконец, сможет распрощаться с метро и помахать ему ручкой.

Розыгрыш призов 81-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся в минувший вторник в столичном ТРЦ "Е-сити", и уже сегодня, в четверг, главным счастливчикам этого тура вручили ключи от пяти автомобилей и квартиры в Минске!

Под радостные крики и салют из конфетти самых удачливых покупателей 81-го тура наградили в минском "Е-сити"

- Ну, рассказывайте, что я выиграла! - ошарашила ведущего Дмитрия Кохно минчанка Лина Рудая, когда он дозвонился ей во время розыгрыша "Удача в придачу!" .

А рассказывать и есть что! 58-летняя Лина Леонидовна выиграла суперприз - столичную квартиру! И обычный будничный вечер для семьи Лины Рудой мгновенно превратился в праздник. Кому рассказать, не поверят: сидела вечером во вторник Лина Леонидовна на диване, смотрела какую-то программу, а потом раздается звонок, который лихо поменял жизнь. Так разве бывает? С "Еврооптом" еще как!

Ключи от квартиры в руках – время оценить столичную недвижимость!

- На прошлой неделе, в каких только магазинах не побывала: в гипермаркете на Монтажников, в "Бруснiчке", в "Евроопте" возле дома, еще успела закупиться в автолавке на даче. Мне кажется, именно последняя покупка и принесла удачу, - рассказывает Лина Рудая.

Лина Леонидовна на пенсии, говорит, поход по магазинам "Евроопт" - это лучший тренажер. И дома не сидишь, и продукты всегда свежие покупаешь. До розыгрыша 81 тура "Удачи в придачу!" женщина не считала себя везунчиком по жизни, отмечая, что всего приходилось добиваться самой.

- Я играла без особой надежды. Когда предлагали купить лотерею, всегда отвечала: "Не с моим счастьем". И не брала, - вспоминает минчанка. - Как-то на кассе в "Евроопте" парень попросил у меня дисконтную карточку, дала, и та покупка помогла выиграть 2 рубля. А сама я в жизни ничего не выигрывала.

Как распорядиться новым жильем, Лина Леонидовна решила мгновенно, без всяких раздумий.

Квартира в Минске – это всегда большие перемены к лучшему!

- Без вариантов! Квартиру отдам единственному сыну, ему 27 лет, - отмечает женщина. - Знаете, до звонка ведущего из студии была спокойной, а потом началась трясучка. Как-то все неожиданно, сын поверил, когда переступил порог новой квартиры, что она наша.

Семью победителей ждут приятные хлопоты – впереди новоселье!

В "Евроопте" Лина Рудая постоянный покупатель, среди топ-товаров в ее корзинке - творог, сметана, молоко и любимая "пальцем пиханная колбаса". Посмотрев на дочку, к игре подключилась 80-летняя мама Лины Леонидовны.

- Бабушка зарядилась удачей, завела собственную карточку и стала ходить по магазинам. Еще у меня часто спрашивает: "Ты не забыла купить "товар удачи"?" - смеется Лина Рудая.

У семьи начинаются приятные хлопоты - их ждет ремонт.

На кассе часто говорил: "Люди добрые, не нужна мне квартира! Хоть бы машину выиграть!"

25-летний Виталий Колесников из Бобруйска тот еще шутник, близкие и коллеги знают, без юмора парень жить не может, поэтому к его словам порой относятся с осторожностью: "Это шутка или как?" Неудивительно, что когда вечером 14 августа он стал звонить родным с радостной новостью: "Я выиграл автомобиль!", ему поверили не все и не сразу.

Квартира у машиниста Виталия Колесникова уже есть, а теперь и автомобиль появился!

- Мы сидели с другом, пили чай, смотрю, мне звонят из Минска, еще про себя подумал: "Будет что-то интересное". И не ошибся ведь! Я выиграл "Ниссан Джук" - смеется Виталий Колесников. - Тут же набрал своей невесте, которая пошла загорать на пляж: "Наталья, давай домой! У нас теперь есть машина!". И что вы думаете? Она быстрее прибежала домой, чем я пришел от друга.

Пара тут же включила телевизор и стала раз за разом откручивать момент программы, где ведущий Дмитрий Кохно объявляет, что великолепный внедорожник уходит в Бобруйск к Виталию. Слушать бы и слушать эти слова.

Это лето для машиниста ТЭЦ-2 Виталия Колесникова очень счастливое: в июне молодой человек отметил 25-летие, родители помогли купить квартиру в Бобруйске, свадьба не за горами.

- На кассе в "Евроопте" часто говорил: "Люди добрые, не нужна мне квартира! Хоть бы машину выиграть!" Все смеялись, невеста закрывала рот, мол, хватит со всеми заигрывать. А у меня настроение отличное, чего не пошутить? - с улыбкой рассказывает житель Бобруйска.

Признается, увидев, как другие люди становятся победителями "Удачи в придачу!" , парень загорелся, зарегистрировал карточку на сайте и подключился к игре. Невеста на это смотрела с недоверием: взрослый человек, а верит в сказки. Сначала Виталий Колесников выиграл сертификат на 10 рублей, потом еще один такой сертификат, а во вторник - автомобиль!

- Как прекрасно, что есть "Евроопт", сделал меня счастливым человеком. Мы часто с невестой заезжаем в магазин за продуктами после работы, можно сказать, что покупаем все продукты, - продолжает рассказывать Виталий.

Права у победителя уже есть, а вот собственного авто не было. Сейчас парень ездит на машине отца, который дал попользоваться ей на время, но розыгрыш 81 тура "Удачи в придачу!" этот вопрос решил.

- Машину возвращаю папе, у меня теперь свой "Ниссан" есть. Беларусь - страна немаленькая, поедем с невестой на выигранном автомобиле смотреть интересные места, - делится планами на будущее победитель.

"Первый день вышла на пенсию и сразу выиграла авто!"

- Наконец-то дождалась! - жительница Сморгони Наталья Гоич не скрывает эмоций. Счастье зашкаливает, улыбка не сходит с лица, телефон разрывается от поздравлений.

Наталье Борисовне 63 года, всю жизнь проработала воспитателем в детском саду и 14 августа окончательно ушла на пенсию. Накануне отработав свой последний день.

Пенсионерка Наталья Гоич: "Машину подарю дочке, первым делом поедем в Беловежскую пущу!"

- Вот это совпадение! Коллеги сразу стали звонить: "Борисовна, первый день вышла на пенсию и сразу выиграла авто!" Неужели мне за всю жизнь улыбнулась удача? - разводит руками женщина.

Глядя на ослепительный синий внедорожник Ниссан, понимаешь: это счастье стоило подождать. Звонок Дмитрия Кохно раздался, когда семья отдыхала на даче.

- Все произошло на улице, недалеко от меня была дочка и внучка. А потом дочка спрашивает: "Мама, что случилось? Ты шла мелкими шагами и размахивала руками". Это я с Димой разговаривала! Положила трубку и не поняла, что все это было. Очень испугалась. Это правда, что машина моя?

Отойдя от шока, Наталья Борисовна стала принимать поздравления. В игре "Удача в придачу!" она пробует счастье с самого начала розыгрыша, несколько раз удача была рядом - Наталья Гоич выигрывала по 5 рублей, но более крупные выигрыши уходили другим. Машину ей помогла выиграть томатная паста Gusto, которая была "товаром удачи" в 81 туре.

- У дочки есть права, машину подарю ей. Мы уже решили, что первым делом поедем в Беловежскую пущу. Лично я там никогда не была, всю жизнь хотела, да и друзья говорят, это прекрасное место, обязательно стоит его увидеть. Я рада, что хоть под конец жизни мне так повезло! - смеется Наталья Борисовна.

"Купила мужу копченую мойву и теперь у нас есть внедорожник. Не зря говорят, что рыбка к счастью"

На этой неделе сразу два автомобиля с наклейкой "Удача в придачу!" отправятся в Гомель. И один из них - к Ларисе Поплевкиной. О том, что она стала победителем народной игры, Лариса Дмитриевна узнала на работе. Женщина работает начальником отдела экономики Гомельской мясомолочной компании.

Начальник отдела экономики Лариса Поплевкина: "Решили с мужем отдать внедорожник детям"

- Был конец рабочего дня, я с генеральным директором обсуждала некоторые вопросы, и тут раздался звонок. Связь была плохой, я не все слышала, а параллельно коллеге позвонил муж и сообщил: я стала победителем. 53 года живу и никогда ничего не выигрывала, - улыбается Лариса Поплевкина.

Из "Евроопта" женщина никогда не уходит с пустыми руками. Как настоящая бабушка, она всегда покупает любимым внукам конфеты, особенно, если они в списке "товаров удачи". Но в этот раз все пошло не по сценарию, в воскресенье Лариса Дмитриевна решила побаловать мужа.

- Возвращалась домой после бассейна, к остановке как раз подошел троллейбус, который идет мимо "Евроопта". Дай, думаю, заеду. Ну, и купила мужу жирную копченую мойву к пиву. В тот же вечер он ее съел, а через два дня она "принесла" нам автомобиль. Вот это неожиданно, конечно. Не зря говорят, что рыбка к счастью, особенно, если она вам приснилась, - рассказывает победительница из Гомеля.

Про игру "Удача в придачу!" Лариса Дмитриевна узнала от зятя, он сам зарегистрировал тещу, и ему уже несколько раз улыбалась удача в виде сертификатов по 10 рублей.

- В "Евроопт" хожу раз в неделю, обязательно покупаю мясо, выпечку, конфеты. Что буду делать с машиной? У мужа новое авто, поэтому себе точно не оставим, решили отдать внедорожник детям. Они у нас взрослые: одному 27 лет, второму - 30, внуки подрастают. В общем, нашей семье машина очень нужна, - добавляет Лариса Поплевкина.

"Даже не думали, что возможно выиграть автомобиль"

Итак, один внедорожник уезжает в Гомель к Поплевкиным, а второй - к молодой семье Ивана Поддубецкого, который работает водителем в Москве.

Сейчас Иван Поддубецкий ездит на автомобиле отца, так что выигранный внедорожник для молодой семьи будет очень кстати!

- До сих пор не могу поверить! Если честно, сначала решила, что это розыгрыш, - признается супруга счастливчика Елена, которая узнала радостную новость первой. Сам победитель на тот момент находился за пределами страны.

Еще в эти выходные ничего не предвещало крутых и неожиданных поворотов в жизни Поддубецких. Иван приехал из Москвы в Гомель, и пара отправилась в "Евроопт" за покупками. Закупиться было нужно на неделю, чтобы Елена не таскала потом сумки с продуктами. Когда в семье двое маленьких детей, вырваться в магазин иногда не так просто.

- Честно говоря, не всегда берем "товар удачи", только в тех случаях, если он действительно нужен. В этот раз покупка была на 90 рублей, покупали детское питание, молоко, колбасы и положили в корзину "товар удачи", приправу. Мы никогда не обсуждали: "Вот выиграем квартиру или машину и тогда…" Даже не думали, что такое возможно, хотя слышали, как везет другим людям, - говорят счастливчики.

Радостная новость застала Елену в момент, когда женщина укладывала спать 9-месячную дочку. Но после звонка ведущего уже никому в этой семье было не до сна, бросились звонить Ивану в Москву. И он тут же отправился в дорогу, чтобы сегодня лично получить выигранный внедорожник!

Сейчас мужчина ездит на автомобиле отца, так что новый внедорожник - идеальный вариант для молодой семьи. Елена в свою очередь мечтает пойти в автошколу, чтобы стать более мобильной. Не ходить в поликлинику или в магазин с детьми пешком, а колесить по Гомелю на счастливом авто.

"Теперь метро можно помахать ручкой, иду учиться в автошколу"

О своем счастье 24-летняя Дарья Шеткина готова кричать на всю страну.

- У меня теперь есть автомобиль! Никому его не отдам! - заливается смехом девушка, которая работает в Альфа-Банке.

Работник банка Дарья Шеткина сможет отправиться с друзьями в путешествие по Европе на собственном автомобиле!

Даша родом из Новополоцка, сейчас работает в Минске. Когда в студии разгорались страсти и определяли победителей, Дарья Шеткина ехала в метро со своим молодым человеком.

- Приходит внезапно оповещение, что мне звонила "Удача в придачу!" , пока я была недоступной. Мы с моим парнем тут же выскочили на ближайшей станции метро и стали связываться со студией, - этот момент Даша вспоминает с волнением.

Эмоции, которые накрыли ее потом, она называет "классными". Девушку с выигрышем бросился поздравлять родной Новополоцк, минские друзья сразу примчались ее обнять. Свою удачу Дарья Шеткина испытывает уже не раз, девушка участвовала в конкурсах в Instagram, но выигрывала только "мелочь".

- Можно сказать, ничего особенного, первый раз так крупно повезло. Знаете, мы с молодым человеком хотели купить машину и чуть не сделали это, как вовремя ко мне пришла победа! Прав у меня нет, но это не проблема, пока внедорожник будет водить мой парень, а я иду в автошколу. Теперь метро можно помахать ручкой, - продолжает рассказывать Даша.

Внедорожник "Ниссан" от "Евроопт" поможет паре осуществить мечту: они уже не первый месяц обсуждают с друзьями возможность отправиться в путешествие по Европе на автомобилях. Теперь ничего не мешает Даше и ее молодому человеку сесть в комфортабельное авто и прокатиться по Европе.

Никогда не поздно выиграть квартиру! Подключайся к игре прямо сейчас!

Народная игра "Удача в придачу!" продолжает делать людей счастливыми! Следующий, 82-й, тур уже стартовал. Стать хозяином минской квартиры или водителем шикарного внедорожника так просто! Для этого необходимо с 13 августа по 19 августа сделать покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" на сумму не менее 10 рублей. Не забудьте взять хотя бы один "товар удачи". В этот раз победу будет приносить продукция компаний Rikki, Gusto, Roshen, Rexona, Café Primerero, "Мелочи жизни".

Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 21 августа. Запасайтесь игровыми кодами!

Розыгрыш пяти автомобилей "Хендэ Крета" и квартиры в столице по ул. Ильянская, 6 состоится 21 августа в столичном ТРЦ "Е-сити". Не откладывайте покупки на потом, делайте их сейчас! Чем больше кодов - тем ближе вы к победе!