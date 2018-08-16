"Без вариантов! Квартиру отдам единственному сыну". 61-ю квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Лина Рудая из Минска

Семья Лины Рудой из Минска ликует, вот-вот ее сын заселится в новые апартаменты от "Евроопт". А другие победители, обладатели великолепных внедорожников, признаются: победа пришла очень вовремя и поможет осуществить давние мечты. Кто-то на внушительном "Ниссан Джук" отправится в путешествие по Европе, кто-то поедет смотреть Беловежскую пущу, а, например, Дарья Шеткина, наконец, сможет распрощаться с метро и помахать ему ручкой.
Розыгрыш призов 81-го тура игры
- Ну, рассказывайте, что я выиграла! - ошарашила ведущего Дмитрия Кохно минчанка Лина Рудая, когда он дозвонился ей во время розыгрыша
А рассказывать и есть что! 58-летняя Лина Леонидовна выиграла суперприз - столичную квартиру! И обычный будничный вечер для семьи Лины Рудой мгновенно превратился в праздник. Кому рассказать, не поверят: сидела вечером во вторник Лина Леонидовна на диване, смотрела какую-то программу, а потом раздается звонок, который лихо поменял жизнь. Так разве бывает? С "Еврооптом" еще как!
- На прошлой неделе, в каких только магазинах не побывала: в гипермаркете на Монтажников, в "Бруснiчке", в "Евроопте" возле дома, еще успела закупиться в автолавке на даче. Мне кажется, именно последняя покупка и принесла удачу, - рассказывает Лина Рудая.
Лина Леонидовна на пенсии, говорит, поход по магазинам "Евроопт" - это лучший тренажер. И дома не сидишь, и продукты всегда свежие покупаешь. До розыгрыша 81 тура
- Я играла без особой надежды. Когда предлагали купить лотерею, всегда отвечала: "Не с моим счастьем". И не брала, - вспоминает минчанка. - Как-то на кассе в "Евроопте" парень попросил у меня дисконтную карточку, дала, и та покупка помогла выиграть 2 рубля. А сама я в жизни ничего не выигрывала.
Как распорядиться новым жильем, Лина Леонидовна решила мгновенно, без всяких раздумий.
- Без вариантов! Квартиру отдам единственному сыну, ему 27 лет, - отмечает женщина. - Знаете, до звонка ведущего из студии была спокойной, а потом началась трясучка. Как-то все неожиданно, сын поверил, когда переступил порог новой квартиры, что она наша.
В "Евроопте" Лина Рудая постоянный покупатель, среди топ-товаров в ее корзинке - творог, сметана, молоко и любимая "пальцем пиханная колбаса". Посмотрев на дочку, к игре подключилась 80-летняя мама Лины Леонидовны.
- Бабушка зарядилась удачей, завела собственную карточку и стала ходить по магазинам. Еще у меня часто спрашивает: "Ты не забыла купить "товар удачи"?" - смеется Лина Рудая.
У семьи начинаются приятные хлопоты - их ждет ремонт.
На кассе часто говорил: "Люди добрые, не нужна мне квартира! Хоть бы машину выиграть!"
25-летний Виталий Колесников из Бобруйска тот еще шутник, близкие и коллеги знают, без юмора парень жить не может, поэтому к его словам порой относятся с осторожностью: "Это шутка или как?" Неудивительно, что когда вечером 14 августа он стал звонить родным с радостной новостью: "Я выиграл автомобиль!", ему поверили не все и не сразу.
- Мы сидели с другом, пили чай, смотрю, мне звонят из Минска, еще про себя подумал: "Будет что-то интересное". И не ошибся ведь! Я выиграл "Ниссан Джук" - смеется Виталий Колесников. - Тут же набрал своей невесте, которая пошла загорать на пляж: "Наталья, давай домой! У нас теперь есть машина!". И что вы думаете? Она быстрее прибежала домой, чем я пришел от друга.
Пара тут же включила телевизор и стала раз за разом откручивать момент программы, где ведущий Дмитрий Кохно объявляет, что великолепный внедорожник уходит в Бобруйск к Виталию. Слушать бы и слушать эти слова.
Это лето для машиниста ТЭЦ-2 Виталия Колесникова очень счастливое: в июне молодой человек отметил 25-летие, родители помогли купить квартиру в Бобруйске, свадьба не за горами.
- На кассе в "Евроопте" часто говорил: "Люди добрые, не нужна мне квартира! Хоть бы машину выиграть!" Все смеялись, невеста закрывала рот, мол, хватит со всеми заигрывать. А у меня настроение отличное, чего не пошутить? - с улыбкой рассказывает житель Бобруйска.
Признается, увидев, как другие люди становятся победителями
- Как прекрасно, что есть "Евроопт", сделал меня счастливым человеком. Мы часто с невестой заезжаем в магазин за продуктами после работы, можно сказать, что покупаем все продукты, - продолжает рассказывать Виталий.
Права у победителя уже есть, а вот собственного авто не было. Сейчас парень ездит на машине отца, который дал попользоваться ей на время, но розыгрыш 81 тура "Удачи в придачу!" этот вопрос решил.
- Машину возвращаю папе, у меня теперь свой "Ниссан" есть. Беларусь - страна немаленькая, поедем с невестой на выигранном автомобиле смотреть интересные места, - делится планами на будущее победитель.
"Первый день вышла на пенсию и сразу выиграла авто!"
- Наконец-то дождалась! - жительница Сморгони Наталья Гоич не скрывает эмоций. Счастье зашкаливает, улыбка не сходит с лица, телефон разрывается от поздравлений.
Наталье Борисовне 63 года, всю жизнь проработала воспитателем в детском саду и 14 августа окончательно ушла на пенсию. Накануне отработав свой последний день.
- Вот это совпадение! Коллеги сразу стали звонить: "Борисовна, первый день вышла на пенсию и сразу выиграла авто!" Неужели мне за всю жизнь улыбнулась удача? - разводит руками женщина.
Глядя на ослепительный синий внедорожник Ниссан, понимаешь: это счастье стоило подождать. Звонок Дмитрия Кохно раздался, когда семья отдыхала на даче.
- Все произошло на улице, недалеко от меня была дочка и внучка. А потом дочка спрашивает: "Мама, что случилось? Ты шла мелкими шагами и размахивала руками". Это я с Димой разговаривала! Положила трубку и не поняла, что все это было. Очень испугалась. Это правда, что машина моя?
Отойдя от шока, Наталья Борисовна стала принимать поздравления. В игре
- У дочки есть права, машину подарю ей. Мы уже решили, что первым делом поедем в Беловежскую пущу. Лично я там никогда не была, всю жизнь хотела, да и друзья говорят, это прекрасное место, обязательно стоит его увидеть. Я рада, что хоть под конец жизни мне так повезло! - смеется Наталья Борисовна.
"Купила мужу копченую мойву и теперь у нас есть внедорожник. Не зря говорят, что рыбка к счастью"
На этой неделе сразу два автомобиля с наклейкой "Удача в придачу!" отправятся в Гомель. И один из них - к Ларисе Поплевкиной. О том, что она стала победителем народной игры, Лариса Дмитриевна узнала на работе. Женщина работает начальником отдела экономики Гомельской мясомолочной компании.
- Был конец рабочего дня, я с генеральным директором обсуждала некоторые вопросы, и тут раздался звонок. Связь была плохой, я не все слышала, а параллельно коллеге позвонил муж и сообщил: я стала победителем. 53 года живу и никогда ничего не выигрывала, - улыбается Лариса Поплевкина.
Из "Евроопта" женщина никогда не уходит с пустыми руками. Как настоящая бабушка, она всегда покупает любимым внукам конфеты, особенно, если они в списке "товаров удачи". Но в этот раз все пошло не по сценарию, в воскресенье Лариса Дмитриевна решила побаловать мужа.
- Возвращалась домой после бассейна, к остановке как раз подошел троллейбус, который идет мимо "Евроопта". Дай, думаю, заеду. Ну, и купила мужу жирную копченую мойву к пиву. В тот же вечер он ее съел, а через два дня она "принесла" нам автомобиль. Вот это неожиданно, конечно. Не зря говорят, что рыбка к счастью, особенно, если она вам приснилась, - рассказывает победительница из Гомеля.
Про игру
- В "Евроопт" хожу раз в неделю, обязательно покупаю мясо, выпечку, конфеты. Что буду делать с машиной? У мужа новое авто, поэтому себе точно не оставим, решили отдать внедорожник детям. Они у нас взрослые: одному 27 лет, второму - 30, внуки подрастают. В общем, нашей семье машина очень нужна, - добавляет Лариса Поплевкина.
"Даже не думали, что возможно выиграть автомобиль"
Итак, один внедорожник уезжает в Гомель к Поплевкиным, а второй - к молодой семье Ивана Поддубецкого, который работает водителем в Москве.
- До сих пор не могу поверить! Если честно, сначала решила, что это розыгрыш, - признается супруга счастливчика Елена, которая узнала радостную новость первой. Сам победитель на тот момент находился за пределами страны.
Еще в эти выходные ничего не предвещало крутых и неожиданных поворотов в жизни Поддубецких. Иван приехал из Москвы в Гомель, и пара отправилась в "Евроопт" за покупками. Закупиться было нужно на неделю, чтобы Елена не таскала потом сумки с продуктами. Когда в семье двое маленьких детей, вырваться в магазин иногда не так просто.
- Честно говоря, не всегда берем "товар удачи", только в тех случаях, если он действительно нужен. В этот раз покупка была на 90 рублей, покупали детское питание, молоко, колбасы и положили в корзину "товар удачи", приправу. Мы никогда не обсуждали: "Вот выиграем квартиру или машину и тогда…" Даже не думали, что такое возможно, хотя слышали, как везет другим людям, - говорят счастливчики.
Радостная новость застала Елену в момент, когда женщина укладывала спать 9-месячную дочку. Но после звонка ведущего уже никому в этой семье было не до сна, бросились звонить Ивану в Москву. И он тут же отправился в дорогу, чтобы сегодня лично получить выигранный внедорожник!
Сейчас мужчина ездит на автомобиле отца, так что новый внедорожник - идеальный вариант для молодой семьи. Елена в свою очередь мечтает пойти в автошколу, чтобы стать более мобильной. Не ходить в поликлинику или в магазин с детьми пешком, а колесить по Гомелю на счастливом авто.
"Теперь метро можно помахать ручкой, иду учиться в автошколу"
О своем счастье 24-летняя Дарья Шеткина готова кричать на всю страну.
- У меня теперь есть автомобиль! Никому его не отдам! - заливается смехом девушка, которая работает в Альфа-Банке.
Даша родом из Новополоцка, сейчас работает в Минске. Когда в студии разгорались страсти и определяли победителей, Дарья Шеткина ехала в метро со своим молодым человеком.
- Приходит внезапно оповещение, что мне звонила
Эмоции, которые накрыли ее потом, она называет "классными". Девушку с выигрышем бросился поздравлять родной Новополоцк, минские друзья сразу примчались ее обнять. Свою удачу Дарья Шеткина испытывает уже не раз, девушка участвовала в конкурсах в Instagram, но выигрывала только "мелочь".
- Можно сказать, ничего особенного, первый раз так крупно повезло. Знаете, мы с молодым человеком хотели купить машину и чуть не сделали это, как вовремя ко мне пришла победа! Прав у меня нет, но это не проблема, пока внедорожник будет водить мой парень, а я иду в автошколу. Теперь метро можно помахать ручкой, - продолжает рассказывать Даша.
Внедорожник "Ниссан" от "Евроопт" поможет паре осуществить мечту: они уже не первый месяц обсуждают с друзьями возможность отправиться в путешествие по Европе на автомобилях. Теперь ничего не мешает Даше и ее молодому человеку сесть в комфортабельное авто и прокатиться по Европе.
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Народная игра
Розыгрыш пяти автомобилей "Хендэ Крета" и квартиры в столице по ул. Ильянская, 6 состоится 21 августа в столичном ТРЦ "Е-сити". Не откладывайте покупки на потом, делайте их сейчас! Чем больше кодов - тем ближе вы к победе!
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