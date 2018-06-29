Безлимит ко Дню Независимости: белорусские ветераны смогут бесплатно звонить во все сети и за границу

Ветераны Великой Отечественной войны 2 и 3 июля получат возможность совершать бесплатные звонки во все сети страны и за границу. Акция "Звонок однополчанину" приурочена ко Дню Независимости Беларуси: в этот день, 3 июля 1944 года, Минск был освобожден от немецких захватчиков.
Бонусы в виде безлимитных звонков будут предоставлены ветеранам - абонентам МТС. По вопросам участия в акции можно обратиться к специалистам колл-центра по бесплатному номеру 0890 или в салоны связи МТС.
Проверить подключение к акции можно с помощью USSD-запроса *100#. Подробнее об акции читайте здесь.
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