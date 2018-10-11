БГУ и МГУ им. Ломоносова учредили межуниверситетский праздник

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межуниверситетский праздник "День дружбы БГУ и МГУ имени М.В. Ломоносова" учрежден в белорусском и российском вузах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского государственного университета.

Соответствующий протокол подписали ректор Белгосуниверситета Андрей Король и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий во время первого межуниверситетского форума Союзного государства Беларуси и России "Образование и наука в МГУ имени М.В. Ломоносова и БГУ: традиции и перспективы", который проходит с 10 по 12 октября в Москве.

День дружбы университетов ежегодно будет отмечаться 11 октября. В этот день в 1943 году после двухлетнего перерыва в работе БГУ под Москвой официально начались занятия на восстановленных шести факультетах: филологическом, историческом, биологическом, географическом, химическом и физико-математическом. "Праздник будет способствовать укреплению исторических связей, традиций и развитию межвузовского сотрудничества. Его основание приурочено к 100-летию научных и образовательно-методических отношений между университетами и 75-летию возобновления деятельности БГУ на станции Сходня Октябрьской железной дороги", - отметили в пресс-службе.

Во время празднования Дня дружбы будут проводиться круглые столы, лекции, фотовыставки, конкурсы исследовательских и научных работ и другие тематические мероприятия.

Летопись дружественных отношений белорусского и российского вузов началась еще до открытия БГУ. Профессора МГУ во главе с ректором Вячеславом Волгиным входили в Московскую комиссию, которая занималась вопросами создания белорусского вуза в 1921 году. Преподаватели московского вуза внесли значимый вклад в основание БГУ. Первым ректором Белорусского государственного университета стал выдающийся историк-славист выпускник историко-филологического факультета МГУ профессор Владимир Пичета. Активное участие в учебной и научно-исследовательской работе принимали ученые Владимир Перцев, Николай Никольский, Тихон Годнев. Восстановление деятельности Белгосуниверситета в 1943 году на подмосковной станции Сходня стало возможным в том числе благодаря усилиям и содействию профессорско-преподавательского состава МГУ.-0-