Бизнес в большом городе: предложения, от которых трудно отказаться

Концепция жизни в больших городах за последние годы в нашей стране изменилась кардинально. Спальный район в его классическом виде – школа, детсад, магазин и множество многоэтажек – перестал быть привлекательным для современной организации городского пространства. Именно поэтому крупнейший застройщик страны "Дана Холдингс" строит в столице Беларуси не спальные микрорайоны, а многофункциональные комплексы. Определение "город в городе", благодаря усилиям этой компании, перестало быть красивой метафорой и превратилось в реальность нового времени и нового города. Города, в котором хочется жить, работать, творить и отдыхать.

КОНЦЕПЦИЯ КОМФОРТА И РАЗВИТИЯ

Действительно, концепции современной организации урбанистического пространства подразумевают универсальность городской инфраструктуры. Там, где живут люди, уже недостаточно минимального набора социальных благ. Школа и детский сад – хорошо, а кружки, студии, спортивные секции, развивающие центры – еще лучше! Большой супермаркет – прекрасно, а десятки маленьких магазинчиков, лавочек, бутиков с оригинальным ассортиментом и "вкусными" ценами – гораздо интереснее! Дом быта – замечательно, а салоны красоты, барбершопы и кабинеты стилистов – куда привлекательнее!

Город завтрашнего дня, и это давно уже осознали в экономически развитых странах, – это город бизнеса, город услуг и торговли, в котором прекрасно уживаются как гиганты ретейла, так и маленькие магазинчики. Люди не должны покидать район, в котором живут, чтобы выпить в кафе чашечку кофе, зайти в офис туристической компании или купить к завтраку свежую выпечку. Бизнес может и должен развиваться там, где горожане свили свои уютные гнезда-квартиры – и в этом случае ценность жилья с годами будет только возрастать!

Маяк Минска" и его главное связующее звено – бульвар Пикассо

Именно поэтому все проекты, которые осуществляет в столице Беларуси "Дана Холдингс", – это многофункциональные жилые комплексы, в которых наряду с квартирами строятся многочисленные помещения коммерческой недвижимости. Кроме того, инвестирование в коммерческую недвижимость – это дальновидное и разумное вложение средств, ведь стоимость ее со временем увеличивается, а конкурентность "населенного" места неукоснительно возрастает.

Так что же можно найти сегодня в Минске?

МАЯК ЛИДЕРСТВА

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" – въездные ворота города со стороны Национального аэропорта. Расположенный, по сути, на главном проспекте белорусской столицы, рядом с Национальной библиотекой, в красивом и престижном для проживания месте, этот комплекс объединяет не только жилые дома, самый большой в стране торговый центр "Дана Молл" и бизнес-центр, но и многочисленную коммерческую недвижимость.

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" – въездные ворота города со стороны Национального аэропорта

Так, торговые помещения предлагаются в галерее "Променад" – это дома 6 – 22 по улице К. Туровского. Здесь на цокольном и первом этаже можно приобрести вожделенные метры для организации собственного бизнеса – от парикмахерской до магазина. Площадь объектов коммерческой недвижимости – на любой вкус. Кроме того, есть возможность легкого объединения нескольких расположенных рядом объемов для создания единого помещения большой площади.

Актуальные планировочные решения – отличительная черта современных многофункциональных комплексов, которые строятся в Минске

Еще одна "жемчужина" комплекса "Маяк Минска" – это пешеходная улица, главная артерия всего района, бульвар Пикассо. На красивой, уютной и тихой улице, которая вот-вот будет окончательно сдана в эксплуатацию, цокольные и первые этажи – сплошная вереница помещений для организации бизнеса. Окна-витрины в пол, высокие потолки, площадь – от 15 до 200 "квадратов". Есть площади для двух огромных ресторанов и большого физкультурно-оздоровительного комплекса.

Анастасия Бута осуществила свою мечту и открыла детскую парикмахерскую "Ежик" на улице К. Туровского, 8. И не скрывает, что очень довольна принятым решением.

– Мне очень нравится комплекс "Маяк Минска", очень хотелось здесь работать. Три месяца назад мы открылись, и получили такой поток людей, столько клиентов, что уже подумываем о расширении – тоже в "Маяке", но в другом месте, открыть второй салон для детей. Родителей с малышами здесь живет много. Плюс под окнами нашего салона огромная автостоянка – всегда можно приехать и с комфортом поставить машину. И пока мы будем заниматься внешним видом ребенка, мама с папой могут прогуляться по соседним магазинам – здесь каждый найдет себе занятие по интересам! – говорит Анастасия.

Анастасия Бута осуществила свою мечту и открыла детскую парикмахерскую "Ежик"

ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ…

Еще одна "точка интереса" – это административно-торговые помещения многофункционального комплекса "Вивальди", расположенного на улице Ложинской в Уручье – соседние дома 16 и 20. Площадь помещений здесь от 90 до 150 квадратных метров, у них отдельные входы, а разместить можно все, что угодно – от офиса до магазина.

Административно-торговые помещения многофункционального комплекса "Вивальди": разместить можно все, что угодно – от офиса до магазина

Учитывая, что Уручье – это десятки тысяч жителей и удобнейшее транспортное сообщение, коммерческая недвижимость в таком месте буквально на глазах будет становиться поистине "золотой"!

Обжитой и зеленый район Уручье. В ближайшие дни откроется паркинг на 300 мест плюс 125 мест на плоскостной стоянке

ПОД СЕНЬЮ ПАРКА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ

Безусловно, одним из самых привлекательных мест в столице уже сегодня можно признать комплекс VOGUE. С французского это существительное переводится как "известность, успех, мода". И, собственно, каждое из этих определений подходит для многофункционального комплекса. Современная архитектура зданий, развитая инфраструктура, шикарные детские площадки и просторные лобби на первых этажах… "Воуг" – это новый уровень комфортной городской жизни, в который уже с удовольствием окунулись его новые жители.

Комплекс "Воуг" – это новый уровень комфортной городской жизни, в который уже с удовольствием окунулись его новые жители

А для бизнеса – свой интерес. Здесь предлагаются административно-торговые помещения площадью от 12 до 300 квадратных метров! В центре города, в престижнейшем месте, рядом с Ботаническим садом и парком, в домах, в которых живут молодые, активные и успешные люди, – такие помещения коммерческой недвижимости с каждым годом приносят владельцу все новые весомые дивиденды.

Для бизнеса в комплексе "Воуг" предлагаются административно-торговые помещения в домах, в которых живут молодые, активные и успешные люди

ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ ЛЕБЕДЕЙ

Жилой комплекс "Чайковский" находится в респектабельном районе в самом центре столицы, где сегодня также предлагается коммерческая недвижимость – в доме №2 еще есть свободные административно-торговые помещения площадью от 30 до 70 "квадратов".

Жилой комплекс "Чайковский": в этом респектабельном районе в самом центре столицы сегодня также предлагается коммерческая недвижимость

Фантастическое месторасположение – притягательное и манящее, как волшебное озеро из знаменитого балета Петра Ильича…

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

Рассказ о перспективах для развития бизнеса, которые открываются в возводящемся в столице многофункциональном комплексе "Минск Мир", мы приберегли напоследок. Как известно, это совершенно новый международный, финансовый, деловой, развлекательный и жилой комплекс, расположенный в самом сердце белорусской столицы – на месте бывшего аэропорта "Минск".

Многофункциональный комплекс "Минск Мир"

Его не случайно сравнивают с Дубаем и Абу-Даби – лидерами современного урбанизма. "Минск Мир" – это жилое и деловое пространство нового типа и нового уровня дружественности к его жильцам и гостям. Город нового века, устремленный в яркое и уверенное будущее.

Вскоре здесь будет создана самодостаточная инфраструктура для полноценной комфортной жизни: торгово-развлекательный центр, центральный парк, велосипедные дорожки, спортивный центр, множество магазинов и объектов общественного питания. А владельцем собственного магазина, офиса или кафе можно стать уже сегодня!

"Минск Мир" – такой будет белорусская столица завтра

В домах "Эмиратс Волна" и "Жемчужина" предлагаются административно-торговые помещения под магазины и объекты общественного питания площадью от 14 до 100 квадратных метров. Все помещения имеют отдельные входы, изолированные от жилых частей зданий, высокие потолки – до 4 метров и большие фасадные витрины.

В доме "Эмиратс Волна" предлагаются административно-торговые помещения под магазины и объекты общественного питания

Важно, что комплекс "Минск Мир" – проект смелый и амбициозный. Здесь предусмотрено строительство Международного финансового центра с бизнес-центрами самого современного уровня. Планируется, что в Минске будет создана одна из крупнейших инвестиционных площадок мира, которая поставит белорусскую столицу в один ряд с такими крупнейшими финансовыми центрами, как Нью-Йорк, Лондон, Гонконг или Сингапур. Кроме того, проект комплекса "Минск Мир" включает в себя строительство суперсовременного торгово-развлекательного центра – огромного, больше, чем существующий "Дана Молл", на площади которого будут привлечены лучшие международные бренды. Это будет главная площадка лучшего шопинга в Беларуси и самых интересных развлекательно-рекреационных программ.

Коммерческая недвижимость в "Минск Мир" – это действительно площадка для тех, кто умеет заглядывать в завтрашний день и видеть, что будет на этом месте через десять или двадцать лет! И умеет считать, сколько будет стоить здесь каждый "квадрат" для бизнеса…

Приобретение коммерческой недвижимости - это важнейший и самый правильный шаг старта нового дела

ВЫБОР ПРАКТИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

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Почему "Дана Холдингс"? Эмоциональный ответ на этот вопрос мы уже дали. А деловой расчет в том, что у застройщика цены всегда ниже, чем у посредников – это раз. А во-вторых, у крупнейшей строительной компании, работающей в Беларуси, есть и соответствующий опыт, и проектировщики мирового уровня, и современные технологии, и качественные строительные материалы. Так что "Дана Холдингс" – это два в одном: и яркие эмоции комфортной городской среды, и абсолютно просчитанный выбор практичных людей, умеющих распорядиться деньгами.

А ведь есть и еще один немаловажный фактор – уникальное предложение по финансированию коммерческой недвижимости! Компания "Дана Холдингс" совместно с одним из крупнейших банков страны открыли новую кредитную программу, которая предлагает абсолютно уникальные для Беларуси условия. Кредит предоставляется на срок до 10 лет, при этом объем собственного участия составляет всего от 20% стоимости помещения. Самое главное – ставка. В течение первых трех лет она составит невероятные 4.99%!

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