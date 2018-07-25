Бюджет прожиточного минимума с 1 августа повышается до Br213,67

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлен бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах июня 2018 года в расчете на месяц на период с 1 августа по 31 октября 2018 года в размере Br213,67. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 19 июля 2018 года №61, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Новый бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения равняется Br236,98, пенсионеров - Br162,58, студентов - Br206,89, детей в возрасте до 3 лет - Br135,93, детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br188,95, детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br231,32.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-