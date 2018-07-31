31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бойцы Всебелорусской молодежной стройки выступят на праздновании 550-летия Островца, сообщил корреспонденту БЕЛТА командир штаба ВМС Сергей Скурьят.

Праздничные мероприятия в Островце запланированы на 25 августа. "В этот день у молодых людей, которые трудятся на строительстве БелАЭС, будет возможность выступить на главной сцене и молодежных площадках с вокальными, театральными и хореографическими номерами. Студотрядовцы будут также работать волонтерами, их задействуют в проведении соревнований катамаранов и радиоуправляемых катеров, в многочисленных мастер-классах по изготовлению воздушных фигур и парусников, которые потом запустят в небо и спустят на реку Лоша", - рассказал Сергей Скурьят.

Своеобразным отборочным туром лучших номеров для программы празднования юбилея города станет творческий фестиваль "АтомФест" среди студенческих отрядов "БелАЭС-2018", который пройдет 12 августа. "Мы определим самые интересные и запоминающиеся номера. По традиции молодые люди порадуют новыми студотрядовскими песнями, которые каждый год рождаются на стройке", - отметил командир штаба Всебелорусской молодежной стройки.

Всего на БелАЭС трудятся около 300 молодых людей в составе 20 линейных студенческих строительных отрядов. Из них три российских студотряда из Нижнего Новгорода, Обнинска и Москвы. Молодые люди выполняют общестроительные, отделочные, электромонтажные, плотницкие, малярные работы, геодезические съемки. "Многие работают на стройке не первый год и занимаются более квалифицированным трудом. С каждым участником студенческого отряда в соответствии с законодательством заключен срочный трудовой договор, проведен инструктаж, все обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты. Заработная плата сдельно-премиальная, зависит от видов и объема выполняемых работ", - добавил Сергей Скурьят.

Статус Всебелорусской молодежной стройки объектам Белорусской атомной электростанции присвоен указом "О молодежных стройках" от 10 марта 2014 года. За четыре трудовых семестра здесь отработали 142 линейных студенческих строительных отряда общим количеством 1880 человек. Традиционно набор бойцов для работы на Всебелорусской молодежной стройке проходит на конкурсной основе с учетом возраста (с 18 лет), здоровья, имеющейся строительной специальности не ниже второго-третьего разряда, активной жизненной позиции. Самыми востребованными на стройке все эти годы были профессии каменщика, бетонщика, арматурщика-бетонщика, плотника-бетонщика, геодезиста, маляра и электромонтажника.-0-