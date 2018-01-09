Более 1 тыс. км лесохозяйственных дорог проложено в Беларуси за 10 лет

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. км лесохозяйственных дорог проложено в Беларуси за последние 10 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Строительство лесохозяйственных дорог остается одной из важнейших задач для Минлесхоза. Только в прошлом году в лесном фонде ведомства построены и введены в эксплуатацию 16 новых объектов протяженностью более 100 км. А начиная с 2007 года в лесном фонде Минлесхоза введено в эксплуатацию 1021,856 км лесохозяйственных дорог.

Строительство новых лесохозяйственных дорог способствует освоению труднодоступной расчетной лесосеки. Кроме того, с их помощью обеспечивается своевременное проведение лесовосстановительных работ и мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями леса, ликвидации лесных пожаров.

Работа по расширению дорожной сети в системе Минлесхоза будет продолжена. В 2018 году запланирован ввод 101,613 км лесохозяйственных дорог, а всего до конца пятилетки, согласно госпрограмме "Белорусский лес", будут введены в эксплуатацию 500 км новых дорог.

Во время выполнения предыдущей программы по строительству лесохозяйственных дорог на 2011-2015 годы в системе Минлесхоза построено и введено в эксплуатацию 570,1 км дорог. Это отразилось на объемах заготовки древесины: если в 2010 году в стране было заготовлено 15,5 млн куб.м, то в 2017-м - уже 22,5 млн куб.м.-0-