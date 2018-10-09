Более 10 тыс. белорусов приняли участие в народном голосовании за стартапы Social Weekend

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 тыс. белорусов приняли участие в народном голосовании за проекты XII сезона Social Weekend, по итогам которого 20 идей прошли в четвертьфинал конкурса, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Голосование длилось 114 часов: с 9.00 3 октября до 21.00 7 октября. За это время на короткий номер 7755 сообщения отправили с 10 тыс. 229 уникальных номеров. По условиям голосования каждый абонент мог отдать свой голос в поддержку проекта только единожды. Правда, более 200 номеров попытались нарушить правила и отправили в поддержку инициатив несколько сообщений с одного номера, однако точность голосования проверял компьютер, потому подобные ошибки исключены.

Лидером голосования стал проект "Улица фаст-фуда" в Молодечно, ориентированный на создание городского креативного пространства с европейской атмосферой для людей с разными интересами, но одинаковыми ценностями: здоровый образ жизни, семья, творчество.

Следующую позицию в списке топ-проектов занял "Регби на колясках". Авторы хотят создать профессиональную паралимпийскую сборную и выступать за страну на международных соревнованиях.

Третье место по количеству голосов досталось проекту "Улыбки наших детей", цель которого помочь семьям, где родились либо ждут рождения детей с врожденной расщелиной губы и неба.

Результаты голосования доступны на сайте конкурса. Еще 20 проектов выберет экспертное жюри - менторы и меценаты Social Weekend. В список проектов-четвертьфиналистов также попадут победители хакатона, который традиционно проходил за несколько недель до окончания приема заявок в основной конкурс.

Общий призовой фонд в этом сезоне составляет более Br50 тыс.

Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend проводится в Беларуси с 2013 года. За это время в нем участвовали более 2,5 тыс. уникальных идей. Преимущество Social Weekend - открытость для любых проектов и возможность их быстрой реализации в любом уголке страны. Благодаря конкурсу инициативы уже получили поддержку более чем на $300 тыс.-0-