Более 1,1 тыс. новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,1 тыс. военнослужащих внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внутренних войск МВД.

В частности, торжественные ритуалы прошли в Минске в войсковых частях 5448, 5529 и 3214, а также в войсковой части 3310 в мемориальном комплексе "Курган Славы".

Для приглашенных были подготовлены показательные выступления рот специального назначения по рукопашному бою и тактической подготовке, роты почетного караула, кинологов и саперов.

До принятия присяги новобранцы осваивали курс начальной военной подготовки на учебном сборе.-0-