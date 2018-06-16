Более 1,1 тыс. новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,1 тыс. военнослужащих внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внутренних войск МВД.
В частности, торжественные ритуалы прошли в Минске в войсковых частях 5448, 5529 и 3214, а также в войсковой части 3310 в мемориальном комплексе "Курган Славы".
Для приглашенных были подготовлены показательные выступления рот специального назначения по рукопашному бою и тактической подготовке, роты почетного караула, кинологов и саперов.
До принятия присяги новобранцы осваивали курс начальной военной подготовки на учебном сборе.-0-
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