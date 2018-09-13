Более 1,3 тыс. т зерна собрали в "Хутор-Агро", где проходят трудотерапию бывшие осужденные

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РСУП "Хутор-Агро" (Светлогорский район), где проходят трудотерапию бывшие осужденные, собрали более 1,3 тыс. т зерна и 575 т кормовой кукурузы. Такая информация размещена на сайте МВД по итогам посещения министром внутренних дел Игорем Шуневичем и руководителем Департамента исполнения наказаний МВД Олегом Маткиным этого хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Участники рабочей поездки посетили молочно-товарную ферму, пасеку и другие объекты комплекса. Особое внимание уделено ходу уборочной и подготовке к посевной кампании. Министр выразил уверенность: предприятие делает все, чтобы оставаться успешным, несмотря на сложные экономические и климатические условия. "Хутор-Агро" уже внесло в закрома 1385 т намолоченного зерна и 575 т кормовой кукурузы.

В начале года в ходе проекта по трудоустройству бывших осужденных на сельхозпредприятия для их дальнейшей ресоциализации РСУП "Хутор-Агро" было передано в ведение уголовно-исполнительной системы МВД. "Сюда мы приезжаем не для того, чтобы найти какие-то изъяны. Понимаем, что нужны наши руки и наши возможности, - отметил глава МВД. - Необходимо принятие действенных мер по развитию технологических процессов, закупке нового оборудования, сносу устаревших строений".

Визит начался со знакомства с экономическим положением предприятия и обсуждения планов по созданию объектов социально-бытового назначения. К слову, сотрудничество с милицейским ведомством выгодно и в финансовом отношении: вся основная сельхозпродукция идет на нужды пенитенциарных учреждений.

Здесь трудоустроены и люди, находящиеся на лечении в светлогорском лечебно-трудовом профилактории №1. В основном они заняты на тех участках работы, где не требуется квалифицированная рабочая сила. Сегодня к трудотерапии привлечены 60 граждан из ЛТП и десять бывших осужденных.-0-