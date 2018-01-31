Более 130 журналистов участвуют в ІІІ Форуме профсоюзов о роли СМИ в развитии социального партнерства

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 130 журналистов из регионов участвуют в ІІІ Форуме профсоюзов "Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства", который проходит в Минске 30-31 января, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

В первый день работы форума, 30 января, была открыта профсоюзная туристическая выставка "Профтур-2018", состоялись мастер-классы с представителями республиканских и профсоюзных СМИ. Сегодня участников мероприятия также ждет объемная программа.

Проведение форума "Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства" играет важную социальную роль, ведь основная задача профсоюзов - защита прав представителей разных профессий, отметили в ведомстве. В современных реалиях наилучшим образом это можно делать при помощи средств массовой информации, в том числе региональных. Именно региональные СМИ чаще других становятся площадкой для обращений граждан по возникающим на работе проблемам. В сотрудничестве профсоюзов и местной прессы лежит огромный потенциал социального партнерства и развития гражданского общества, подчеркнули в министерстве.

Организатор ІІІ Форума профсоюзов "Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства" - Федерация профсоюзов Беларуси при поддержке Министерства информации.-0-