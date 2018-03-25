Более 1,76 тыс. грузовиков ожидают выезда из Беларуси

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,76 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета.

По состоянию на 8.00 25 марта, на границе Беларуси и Литвы в "Каменном логе" стоят более 320 грузовых автомобиля, в "Привалке" и "Котловке" - свыше 200, в "Бенякони" - более 160.

Также очереди из фур фиксируются на латвийском направлении: в "Григоровщине"- более 330, в "Урбанах" - свыше 360.

На белорусско-польской границе в "Берестовице" стоят более 90 грузовиков, в "Брузгах" - свыше 80, в "Козловичах" - более 20.

Есть очереди и на въезд в Беларусь. Самые большие из них фиксируются на границе с Польшей. По этому направлению въезда в Беларусь ожидают в "Берестовице" более 90 фур, в "Брузгах" - свыше 70, "Козловичах" - более 20 грузовых авто.

На белорусско-литовской границе въезда в Беларусь в пункте пропуска "Бенякони" ожидает свыше 20 грузовых автомобилей, в "Каменном логе" и "Котловке" - свыше 10. Въезжающие в Беларусь из Латвии фуры также стоят в очередях. Так, в пункте пропуска "Урабаны" въезда ожидает более 30 авто. -0-