Более 200 ученых примут участие в Кирилло-Мефодиевских чтениях в Минске

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 ученых примут участие в двухдневных XXIV Международных Кирилло-Мефодиевских чтениях "Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры", которые откроются 29 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

Конференция, как ожидается, соберет более 200 ученых, ведущих богословов, философов, культурологов, историков, филологов, педагогов из Беларуси, России, Украины, Польши и Азербайджана. В церемонии открытия и пленарном заседании примут участие Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, ректор Института теологии БГУ, Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

На секционных заседаниях эксперты обсудят вопросы богословской культуры, этноконфессионального добрососедства. В программе чтений также заседания круглых столов, посвященных современной религиозности, христианским ценностям в системе образования. Кроме того, во время форума пройдет фестиваль хорового пения "Поют дети - поет город!". Свое мастерство на нем продемонстрируют коллективы 16 учреждений общего среднего образования Минска.

Организаторами форума выступают Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ, международное общественное объединение "Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла", Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минская духовная академия имени святителя Кирилла Туровского.-0-