Более 2,5 тыс. человек за полгода обратились на линию "Ла Страда" по вопросам выезда за границу

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,5 тыс. человек за полгода обратились на горячую линию по вопросам выезда за границу. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила руководитель программы "Ла Страда" международного общественного объединения "Гендерные перспективы" Елена Нестерук, передает корреспондент БЕЛТА.

С 2001 года в "Ла Страда" поступило более 35 тыс. обращений. "За полгода в нашу организацию за консультацией обратились свыше 2,5 тыс. человек. Большинство из них - женщины. Их 54% от обратившихся, - сказала Елена Нестерук. - С 2016 года мы предоставили возможность гражданам на сайте обращаться за консультацией онлайн. И увидели, что значительно выросло количество таких обращений - 56%, по телефону к нам в этом полугодии обратились 31%, по электронной почте 13%".

За консультацией можно обратиться по короткому номеру 113 со стационарных телефонов, а также по номеру 7113 - с мобильного, связаться можно, как упоминалось, по электронной почте и через онлайн-консультирование на сайте. "Лидируют вопросы, связанные с трудоустройством за границей, по ним обращались в 33% случаев, в 23% - по вопросам паспортно-визового режима, 9% - вопросы, связанные с семейно-брачными отношениями, на четвертом месте обучение - примерно 6%, - проинформировала Елена Нестерук. - Что касается географии выезда, то за эти полгода люди обращались по 88 странам. Топ-5 - Польша, РФ, Германия, Италия и Израиль. Хотелось бы отметить, что за последние полтора-два года вектор меняется - раньше всегда на первом месте была Россия".-0-