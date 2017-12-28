Более 390 детсадов будут участвовать в 2018 году в эксперименте по нормативному финансированию

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по апробации нормативного финансирования госучреждений дошкольного образования будет реализовываться в 2018 году в 392 детсадах (принцип "деньги следуют за обучающимся" - средства из бюджета выделяются в зависимости от количества обучающихся). Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2017 года №1010, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

География проекта, начатого в 2017 году, расширится с 1 января. Список участвующих в эксперименте дошкольных учреждений Могилева дополнят в 2018 году учреждения Витебска, Гомеля, Солигорска и Лидского района. В проект будут вовлечены 392 учреждения дошкольного образования и 67,4 тыс. воспитанников.

Согласно постановлению, бюджетные средства будут направлены на финансирование пилотного проекта исходя из базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного ребенка в детсадах, корректирующих коэффициентов, применяемых к базовому нормативу, и показателей среднегодовой численности воспитанников.

Базовый норматив для учреждений дошкольного образования в городской местности определен в размере Br1 тыс. 547,17 в год на 1 воспитанника, в сельской - Br1 тыс. 929.

К базовому нормативу применяются корректирующие коэффициенты, которые позволяют учитывать время пребывания воспитанника в учреждении дошкольного образования, специфику образовательных программ для различных видов учреждений и категорий воспитанников.

Документ принят для совершенствования бюджетного финансирования в области образования, а также совершенствования условий оплаты труда работников в области образования.

"Внедрение нормативных методов финансирования направлено на повышение эффективности работы учреждений образования. Средства, полученные по нормативу в зависимости от численности обучающихся, не подлежат сокращению при проведении учреждениями оптимизационных мероприятий. Нормативное финансирование способствует также закреплению объемов финансирования образования", - отметили в пресс-службе.

Основные пункты постановления вступают в силу с 1 января 2018 года.-0-