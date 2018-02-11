Более 40 иностранных наблюдателей аккредитованы для мониторинга местных выборов - Ермошина

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 иностранных наблюдателей аккредитованы для мониторинга выборов депутатов местных Советов 28-го созыва в Беларуси. Такие данные сегодня в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ озвучила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, сообщает БЕЛТА.

"42 международных наблюдателя аккредитованы у нас в стране, и эта цифра растет, - проинформировала председатель ЦИК. - Это сотрудники дипломатических представительств, работающих в Республике Беларусь. В основном, это представители посольств европейских государств. Также заявки на аккредитацию подали Венесуэла, Российская Федерация и США". Также избирательные комиссии аккредитовали 10,5 тыс. национальных наблюдателей, причем из оппозиционных партий наблюдатели будут только в центральной комиссии.

Лидия Ермошина остановилась на отличиях нынешней избирательной кампании от предыдущих. В частности, по ее словам, разница заключается прежде всего в использовании кандидатами в депутаты возможностей, которые дает законодательство для ведения предвыборной агитации. "У нас кандидаты всегда действовали очень скучно. Ничего, кроме встреч в трудовых коллективах в данный период, как правило, не было. Следовательно, это охватывало очень небольшое количество граждан. Сейчас на данный момент мы видим, что у нас появилось и достаточно хорошо развивается уличная агитация, т.е. возможности использования упрощенной организации митингов и пикетов. Ну и наши кандидаты стали образовывать реальные фонды за свой счет и делать предвыборные листовки и плакаты. Избирательная кампания оживилась", - констатировала она.

Кроме того, и сами избиратели в принципе не замечают кандидатов, и сами редко приходят на встречи, продолжила председатель ЦИК. "Ведь стоят кандидаты на пикетах и группы поддержки у них есть. Правда, не у всех кандидатов есть группы поддержки. Одно дело, когда их представляют крупные общественные объединения. Другое дело, если кандидат - одиночка, либо за ним стоит очень узкий круг сторонников. Тогда, конечно, избирательная кампания менее интересная", - добавила Лидия Ермошина.

Она также напомнила, что депутаты местных советов в нашей стране бесплатно исполняют общественные обязанности. Поэтому не стоит рассчитывать, что "кандидаты будут яро бороться за этот депутатский мандат и активно проводить свою предвыборную агитационную работу".

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля.

Международные наблюдатели свободны самостоятельно выбирать участки для наблюдения. Срок полномочий иностранного наблюдателя на выборах в местные Советы депутатов начинается с 13 февраля и заканчивается в основной день выборов, 18 февраля, после установления результатов подсчета голосов.-0-