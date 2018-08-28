Более 450 человек в I полугодии попросили убежище или допзащиту в Беларуси

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 450 человек попросили убежище или дополнительную защиту в Беларуси в первом полугодии 2018 года, сообщил сегодня журналистам представитель УВКБ ООН в Беларуси Жан-Ив Бушарди после открытия в Минске летней школы для молодежи по праву беженцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день 2-2,3 тыс. человек в Беларуси имеют статус беженца, находятся под дополнительной защитой либо же в процессе получения этих статусов. Из них примерно 95% приехали из Украины. Оставшиеся 5% - из Сирии, Узбекистана, Ирана, Йемена и других стран. За первое полугодие 2018 года с соответствующими заявлениями обратились еще 457 человек. Среди них также преобладают украинцы. Как я вижу, по итогам года всего будет около тысячи ходатайствующих", - сказал Жан-Ив Бушарди.

Летняя школа для молодежи по праву беженцев открылась сегодня в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау. На протяжении трех дней слушатели ознакомятся с обзором международных стандартов правовой защиты просителей убежища и беженцев, особенностями процедуры определения статуса беженца в Беларуси и процедуры в соответствии с мандатом УВКБ ООН, основами юридического консультирования таких граждан. Лекции будут читать сотрудники УВКБ ООН, представители государственных учреждений и негосударственных организаций. Правовые аспекты будут усваиваться в том числе в игровой форме - при имитации судебных слушаний.

Заявки на участие в образовательном проекте подали почти 60 человек, из которых организаторы отобрали 24 студента, магистранта и аспиранта юридических специальностей со всей республики. По словам помощника по правовым вопросам представительства УВКБ ООН в Беларуси Зои Головневой, в летнюю школу попали мотивированные ребята. Их заинтересованность вопросом определялась с помощью анкетирования, в котором в форме мини-эссе необходимо было порассуждать на тему миграционного кризиса в мире. Возможно, кто-то из ребят, став молодым специалистом, захочет работать в этой сфере.

"Думаю, этим ребятам полезно в деталях, более глубоко изучить вопрос, тем более что он тесно связан с гуманитарным правом и правами человека, - считает Жан-Ив Бушарди. - Кроме того, молодежь смотрит новости, видит, что происходит в мире, как эта проблема затронула разные страны. Ведь от этого никто не застрахован. Мы все видели, как несколько лет назад из-за конфликта в Украине Беларусь принимала сразу несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев", - отметил представитель УВКБ ООН.-0-