Более 500 студентов БГУ станут участниками "Каникул в Логойске"

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 обучающихся, преподавателей и работников Белорусского государственного университета примут участие в зимнем празднике "Каникулы в Логойске", который пройдет 25 января на базе горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Логойск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В программе лыжная эстафета команд ректората, представителей духовенства, деканов, работников и студентов БГУ. Будут работать зоны активации, где все желающие смогут попробовать силы в тире, сумо, аттракционе "большой футбол". Запланированы многочисленные розыгрыши и конкурсы. Ключевым событием станет катание на горных лыжах, сноуборде и др. К участию в "Каникулах в Логойске" приглашаются все студенты, которые владеют навыками катания на горных лыжах и сноуборде.

"C напутственными словами к участникам обратятся ректор БГУ Андрей Король и руководитель отдела по работе с молодежью Минской епархии Белорусской православной церкви протодиакон Максим Логвинов. Подготовлена встреча студентов c мастером спорта международного класса, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, чемпионкой Европы, 11-кратной чемпионкой мира по летнему биатлону Ольгой Назаровой", - рассказали в пресс-службе.

Событие приурочено к празднованию Татьяниного дня, который установлен ежегодно 25 января в память о мученице Татьяне Римской. Святая считается покровительницей студентов.-0-