Более 500 волонтеров из Беларуси и зарубежья подали заявки для работы на детском "Евровидении-2018"

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 волонтеров из Беларуси и зарубежья подали заявки для работы на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

"Прием заявок завершен 25 августа. Нам поступило более 500 заявок не только из Беларуси, но и России, Украины, Казахстана. Швейцарии. Как мы и ожидали, самое большое количество анкет поступило от студентов Минского государственного лингвистического университета, на второй позиции по количеству заявок - БГУ, третье место за студентами из БГЭУ и БНТУ. Собеседования пройдут 4-6 сентября на базе высших учебных заведений. Также в онлайн-режиме мы пообщаемся с ребятами из регионов и зарубежья. Посмотрим, насколько молодежь замотивирована для участия в проекте, оценим уровень владения иностранными языками, их коммуникабельность, стрессоустойчивость, как они владеют информацией о Минске", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, интерес к проекту проявили не только студенты, но и работающая молодежь. "Мы получили 50 таких анкет. Еще 10 заявок прислали несовершеннолетние, несмотря на то, что мы четко обозначали возрастные рамки от 18 до 31 года. Эти ребята останутся в нашей базе для участия в других проектах. Подавляющее большинство волонтеров - девушки", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Итоговый список, в который войдут 300 человек, будет сформирован до 10 сентября и передан в Белтелерадиокомпанию для дальнейшего отбора. "Всего непосредственно при подготовке и проведении конкурса, репетициях будут задействованы 100 волонтеров. Остальные смогут помогать рассаживать гостей и контролировать порядок во время проведения самого конкурса", - добавила Александра Гончарова.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС). Страну на конкурсе в этом году представит Даниэль Ястремский.-0-