Более 620 белорусок в этом году удостоены ордена Матери

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орден Матери в 2018 году в Беларуси получила 621 женщина. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на пресс-конференции, приуроченной ко Дню матери (14 октября), передает корреспондент БЕЛТА.

"Труд материнства высоко оценивается на государственном уровне. Для матерей, воспитавших пятерых и более детей, предусмотрена высокая государственная награда - орден Матери. В стране уже награждены более 9,5 тыс. матерей, из них 621 женщина - в 2018 году", - сказал Валерий Ковальков.

К ордену предусмотрена денежная выплата в размере 5 бюджетов прожиточного минимума (размер БПМ с 1 августа по 31 октября 2018 года составляет Br213,67).-0-