Более 66 тыс. браков заключено в Беларуси в прошлом году - Белстат

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2017 году в Беларуси было заключено 66 215 семейных союзов. Такие цифры приведены в статистическом обзоре к Международному дню семей, опубликованном на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

При этом из общего количества вступивших в брак мужчин впервые зарегистрировали брак 70,9%, среди женщин - 69,6%. Для остальных заключенные союзы уже не были первыми.

Доля интернациональных браков совсем невелика - всего 7%. Среди них преобладают случаи, когда женихами или невестами белорусов становятся граждане из стран СНГ - 3,6 тыс. браков, или 77,2%.

С каждым годом возраст создания собственной семьи увеличивается. Так, в 2017 году средний возраст вступления в первый брак у женщин составил 25,8 года, у мужчин - 27,9 года. Впрочем, были в минувшем году и торжества у старших возрастных групп (60 и более лет), узами брака себя связали 757 пожилых пар (в 2010 году - 576).

О повышении престижа семьи и укреплении брачно-семейных отношений говорит то, что в зарегистрированном браке были рождены 86,8% детей, в то время как в 2010 году их было 80,4%.

Ежегодно, начиная с 2007 года, более 100 тыс. женщин становятся матерями. В прошлом году родилось чуть более 102,5 тыс. малышей, из них 41,2 тыс. (40,2%) - первенцы. А значит, увеличивается доля вторых (с 36,1% в 2010 году до 39,5%), третьих и последующих детей (с 11,6% до 20,3%), что очень важно. Кроме того, в прошлом году более чем у тысячи жительниц Беларуси родились двойни.

Средний возраст матерей при рождении ребенка составил 29,2 года, в том числе в городской местности - 29,5 года, в сельской - 28 лет. Вместе с тем, все больше женщин в возрасте 40-44 лет решаются на беременность. У матерей этой возрастной группы в 2017 году родилось около 2,3 тыс. детей, что в 1,8 раза больше, чем в 2010 году.-0-