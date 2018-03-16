Более 8 тыс. водителей привлекли к ответственности за езду зимой на летней резине

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
16 марта 2018, Пт
-3°C
Сплошная облачность EUR 2.4171
USD 1.9624
RUB 3.4133
Главное
Александр Лукашенко во время посещения войсковой части Лукашенко: даже в мирное время роль внутренних войск велика
Президент
"Эти люди творят чудеса" - Лукашенко о выступлении белорусских паралимпийцев в Пхенчхане
Президент
Беларусь придает большое значение международному обмену опытом в подготовке госслужащих - Кочанова
Общество
Качеству молочной продукции в Беларуси уделяется повышенное внимание - Леонид Заяц
Экономика
Инновационное развитие Оршанского района обсуждалось на приеме граждан председателем ГКНТ
Регионы
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Беларуси активизируют создание в регионах советов по развитию предпринимательства
17:29 Экономика
Местные власти должны уделять больше внимания развитию бизнеса в регионах - Кобяков
17:28 Экономика
Личный состав внутренних войск надежно стоит на страже конституционного строя - Лукашенко
17:23 Президент
Ярмарка инновационных разработок в медицине и фармации пройдет в Витебске
17:15 Регионы
ФОТО: В кричевском центре творчества детей и молодежи восстанавливают берестяное ремесло
17:14 Заголовки новостей
Тренеры сборной Беларуси по биатлону определились с квартетом на женскую эстафету КМ в Холменколлене
17:12 Спорт
Пресс-конференция о проведении ЧМ среди студентов по конькобежному спорту пройдет в БЕЛТА 20 марта
17:11 Спорт
ФОТО: Кочанова встретилась с ректором Высшей школы подготовки кадров государства и правительства Кубы
16:59 Заголовки новостей
Житель Жодино семь лет незаконно занимался цветочным бизнесом
16:58 Происшествия
Скрытый автопортрет Микеланджело найден на одном из его рисунков
16:56 Культура
Беларусь придает большое значение международному обмену опытом в подготовке госслужащих - Кочанова
16:55 Общество
ФОТО: Кобяков посетил Ганцевичскую районную больницу
16:53 Заголовки новостей
Нелегальные мигранты с тепловизорами пытались пересечь границу с Польшей
16:51 Происшествия
Акция "Заплати налоги - работай честно" пройдет в Минске 19-23 марта
16:49 Регионы
Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале увеличилось на 10,3%
16:43 Экономика
Нападавший на администратора зала игровых автоматов в Витебске заключен под стражу
16:38 Происшествия
Останки Сальвадора Дали перезахоронены в Каталонии
16:35 Культура
Банк развития выделит на финансирование госпрограмм и мероприятий более Br1,2 млрд
16:34 Экономика
Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании февраля
16:27 Общество
Экс-инженер "Гродно Азот" за взятки приговорен к 3,5 годам лишения свободы
16:20 Происшествия
Все новости
Сюжеты
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Годовщина трагедии в Хатыни Годовщина трагедии в Хатыни
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Посевная кампания Посевная кампания
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Более 8 тыс. водителей привлекли к ответственности за езду зимой на летней резине

Общество 16.03.2018 | 15:48
Фото из архива
Фото из архива

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. К административной ответственности с 1 декабря 2017-го по 1 марта 2018 года привлечены более 8 тыс. водителей машин, которые были оборудованы шинами, не соответствующими установленным требованиям. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника организационно-аналитического управления милиции общественной безопасности МВД Вадим Петыш.

С 1 марта по 1 декабря по закону ежегодно исключается административная ответственность за использование летних шин. "Но, конечно, судя по погоде, менять резину еще рано. Начало весны - достаточно опасное время с точки зрения влияния погоды на безопасность дорожного движения. Сейчас, если водитель собирается ехать куда-то далеко, ему стоит изучить сводку погоды по своему маршруту. Потому что в разных регионах могут быть разные погодные условия", - отметил правоохранитель.

Он также подчеркнул, что водителям и пешеходам стоит быть наиболее внимательными во время, когда меняется освещенность. "Из общего числа смертельных аварий в этом году 35% произошли с 18.00 до 20.00. В это время и меняется освещенность, и фиксируются большие потоки транспорта, - сказал Вадим Петыш. - Не стоит забывать и о таком явлении, как аквапланирование - когда дорога покрыта водой, и машина на скорости нередко движется по ней как на катке. Это может привести к неуправляемому заносу".-0-

﻿
Теги
автомобиль, дороги, зима, МВД
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4171 BYN 2.413 BYN 2.419 BYN
USD
1.9624 BYN 1.96 BYN 1.964 BYN
RUB
3.4133 BYN 3.41 BYN 3.422 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко ждет от Конституционного суда предложений по повышению эффективности всей судебной системы
Все видео

Фотоновости

Олимпийские дни молодежи Беларуси по тяжелой атлетике проходят в Гомеле
Все фото

Инфографика

Реальные доходы населения Беларуси Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе текущего года составили 107,8% к уровню января 2017 года.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко подтверждает возможность обсуждения в будущем внесения изменений в Конституцию Беларуси
Личный состав внутренних войск надежно стоит на страже конституционного строя - Лукашенко
Подробности рабочего дня Президента во внутренних войсках: от сухих пайков до современного вооружения
Политика
Голосование на выборах президента России пройдет в 13 городах Беларуси
В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на Беларусь
Беларусь и Франция обсудили реализацию инвестпроектов и развитие сотрудничества бизнесменов
Экономика
Фото из архива Банк развития выделит на финансирование госпрограмм и мероприятий более Br1,2 млрд
В Беларуси активизируют создание в регионах советов по развитию предпринимательства
Местные власти должны уделять больше внимания развитию бизнеса в регионах - Кобяков
Происшествия
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома В Барановичском районе при ДТП водителя и пассажира выбросило из салона автомобиля
Житель Жодино семь лет незаконно занимался цветочным бизнесом
Нелегальные мигранты с тепловизорами пытались пересечь границу с Польшей
Регионы
Фото из архива Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 20-22 марта
Ярмарка инновационных разработок в медицине и фармации пройдет в Витебске
Акция "Заплати налоги - работай честно" пройдет в Минске 19-23 марта
Спорт
Лидия Графеева. Фото AP - БЕЛТА Белоруска Лидия Графеева завоевала бронзу в биатлоне на Паралимпийских играх в Пхенчхане
Тренеры сборной Беларуси по биатлону определились с квартетом на женскую эстафету КМ в Холменколлене
Пресс-конференция о проведении ЧМ среди студентов по конькобежному спорту пройдет в БЕЛТА 20 марта
Технологии
Мобильное приложение для изучения ПДД представят в Минске 20 марта
Команда БГУИР заняла второе место в Международном чемпионате по спортивному программированию
В Словении установлен первый в мире памятник технологии блокчейн
Культура
Новогрудский замок. Фото из архива Средства из бюджета на объекты наследия будут направляться в 2018 году на продолжение реставрации
Скрытый автопортрет Микеланджело найден на одном из его рисунков
Останки Сальвадора Дали перезахоронены в Каталонии
В мире
Фото DPA В Кельне из-за пьяного машиниста столкнулись две электрички, пострадали 43 человека
Мухаммедкалый Абылгазиев назначен руководителем аппарата президента Кыргызстана
Число покинувших Восточную Гуту мирных жителей достигло 15 тыс.
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта
Елизавета II дала одобрение на брак принца Гарри и Меган Маркл
Музей "Звездных войн" появится в Лос-Анджелесе
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь в ритме Сердца
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Яблоки на снегу: заберите нас
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия