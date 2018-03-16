Более 8 тыс. водителей привлекли к ответственности за езду зимой на летней резине

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. К административной ответственности с 1 декабря 2017-го по 1 марта 2018 года привлечены более 8 тыс. водителей машин, которые были оборудованы шинами, не соответствующими установленным требованиям. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника организационно-аналитического управления милиции общественной безопасности МВД Вадим Петыш.
С 1 марта по 1 декабря по закону ежегодно исключается административная ответственность за использование летних шин. "Но, конечно, судя по погоде, менять резину еще рано. Начало весны - достаточно опасное время с точки зрения влияния погоды на безопасность дорожного движения. Сейчас, если водитель собирается ехать куда-то далеко, ему стоит изучить сводку погоды по своему маршруту. Потому что в разных регионах могут быть разные погодные условия", - отметил правоохранитель.
Он также подчеркнул, что водителям и пешеходам стоит быть наиболее внимательными во время, когда меняется освещенность. "Из общего числа смертельных аварий в этом году 35% произошли с 18.00 до 20.00. В это время и меняется освещенность, и фиксируются большие потоки транспорта, - сказал Вадим Петыш. - Не стоит забывать и о таком явлении, как аквапланирование - когда дорога покрыта водой, и машина на скорости нередко движется по ней как на катке. Это может привести к неуправляемому заносу".-0-
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