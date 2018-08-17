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Более 80 мероприятий запланировано в программе юбилейного Дня белорусской письменности

Общество 17.08.2018 | 14:18
Фото из архива
Фото из архива

17 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 80 мероприятий запланировано в программе XXV Дня белорусской письменности, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Ивановского райисполкома Галина Климович.

Праздник пройдет 1-2 сентября в Иваново более чем на двух десятках площадок. "В программу включены мероприятия, предложенные как республиканскими министерствами и ведомствами, так и местными органами власти (Брестским областным, Ивановским районным исполкомами). Помимо этого, для делегаций и гостей запланированы различные экскурсии с посещением музеев, осмотром достопримечательностей района", - отметила Галина Климович.

Первый день практически полностью будет посвящен литературе. Так, в районном музейном комплексе имени Наполеона Орды пройдет международный круглый стол белорусских и зарубежных литераторов "Художественная литература как путь друг к другу". Планируется, что в дискуссии примут участие представители 15 стран. В районной библиотеке имени Панферова соберутся участники научно-практической конференции "Ивановские чтения". На городской площади развернутся павильоны традиционного фестиваля книги и прессы, во время которого состоятся автограф-сессии белорусских писателей, презентации лучших изданий художественной, научной и детской литературы, пройдет общественно-культурная акция "Читаем Купалу вместе".

Ивановский районный Центр культуры и народных традиций на два дня превратится в одну большую экспозиционную площадку. Здесь можно будет познакомиться с выставкой, посвященной 400-летию первого в мире издания под названием "Букварь", экспозицией голограмм старопечатных книг из фондов Национальной библиотеки Беларуси, выставкой книг из фондов Брестской областной библиотеки имени М. Горького, документальными выставками, посвященными творчеству Я. Коласа, М. Зарецкого. Вечером в центре состоится финал республиканского творческого конкурса юных чтецов "Живая классика", посвященного Году малой родины.

Также 1 сентября ОАО "Белкнига" торжественно откроет в районном универмаге книжный магазин "Верасень". Днем в городском парке стартует XXII областной праздник-конкурс духовой музыки "Фанфары-2018". Ближе к вечеру там состоится закрытие областного пленэра резчиков по дереву. Мотольский музей народного творчества будет принимать участников краеведческих чтений по рукописи Марии Сакович 1877 года "Сельчане местечка Мотоль и их песни".

Программа второго дня начнется с открытия на ул. 17 Сентября в Иваново памятного знака, посвященного юбилейному Дню белорусской письменности. Официальная церемония открытия праздника состоится в 12.00 на главной сценической площадке в городском парке, во время которой пройдет вручение Национальной литературной премии. Там же эстафету праздника торжественно передадут Слониму, где пройдет XXVI День письменности. В открытии и большой вечерней программе примут участие звезды белорусской эстрады Ирина Дорофеева, Искуи Абалян, "Белорусские песняры", ансамбль "Беседа" и другие.

Программа также включает гашение памятных марки и почтового конверта, мастер-классы по традиционным ремеслам и выставку-продажу тематической сувенирной продукции народных умельцев. Частью Дня письменности традиционно является республиканская научно-просветительская экспедиция "Дорога к Святыням" с Благодатным огнем от гроба Господня, в которой принимают участие представители творческой и научной интеллигенции, духовенства. Участники экспедиции высадят на территории белорусскоязычной СШ №4 Сад Молитвы, проведут духовно-просветительские встречи с жителями деревень Одрижин и Мохро, персоналом и отдыхающими санаторрия "Алеся".

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. В этом году он посвящен теме "Моя малая родина".-0-

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Иваново, литература, праздник
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