Более 80 разработок и новых технологий представит НАН во время празднования Дня науки

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 разработок и новых технологий представит Национальная академия наук Беларуси на выставке научно-технических достижений во время торжеств, посвященных Дню белорусской науки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Экспозиция НАН Беларуси будет состоять из 7 кластеров, связанных с приоритетами развития страны: "IT-страна: технологии искусственного интеллекта", "Электроника", "Наноиндустрия и аддитивные технологии", "Космические и беспилотные технологии", "Химические и биотехнологии, медицина", "Промышленные технологии и новые материалы", "Гуманитаристика".

Ученые 22 организаций НАН Беларуси представят разработки, многие из которых не имеют аналогов не только в Беларуси, но и в мире. Например, Институт биоорганической химии НАН представит линейку противоопухолевых препаратов нового поколения, выпускаемых по собственным оригинальным наукоемким технологиям. Продукция не имеет аналогов по ряду технологических решений, обладает высокой чистотой при снижении стоимости за счет оригинальных технологий синтеза. Ученые института продемонстрируют биологически активную добавку "Фитонол" адаптогенного, общеукрепляющего и иммуностимулирующего действия на основе растительного стероида.

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси подготовил разработки в сфере IT-технологий и технологий искусственного интеллекта. Среди них - экспериментальный образец офисного суперкомпьютера со специальным программным обеспечением, который вошел в топ-10 результатов НАН Беларуси в области фундаментальных и прикладных исследований за 2017 год. Покажут ученые и интеллектуальную робототехническую систему для повышения эффективности изучения современных IT-технологий. Она базируется на идеологии открытого программно-аппаратного обеспечения, которое включает три компонента: масштабируемую аппаратную платформу (коллаборативный робот), программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта и систему технического зрения, что позволяет решать задачи без участия человека.

В экспозиции кластера "Наноиндустрия и аддитивные технологии" Институт тепло-и массообмена НАН Беларуси презентует свои последние разработки - образцы специализированного оборудования для изготовления полимерных и композиционных изделий, научного приборостроения для ассистирования, планирования операций, подготовки имплантов.

В этом году торжественные мероприятия, посвященные Дню белорусской науки, пройдут 26 января 2018 года в Национальной библиотеке. Это выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси и республиканское собрание научной общественности "Наука - интеллектуальной экономике". Планируется, что в мероприятиях примут участие около 500 человек.

День белорусской науки отмечается в последнее воскресенье января.-0-