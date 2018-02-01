Более 90% обращений в КГК относятся к компетенции местных органов власти

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2017 году работники Комитета госконтроля рассмотрели 9,1 тыс. письменных обращений, свыше 3,7 тыс. граждан принято во время личных приемов. Из общего объема более 90% обращений относились к компетенции местных исполнительных и распорядительных органов, сообщили БЕЛТА в КГК.

"По многим вопросам можно было обойтись и без вмешательства КГК, особенно в случаях, когда выполнение тех или иных работ не требовало финансовых расходов", - отметили в комитете.

Темы обращений были различными. В центральный аппарат КГК чаще всего поступали вопросы, касающиеся деятельности предприятий и организаций (22,5%), коммунально-бытовые (20,2%), вопросы деятельности исполнительных органов (8,1%) и нарушений в работе руководителей организаций (7,7%). Несвоевременное выполнение и нарушение порядка организации работ по ремонту жилфонда, плохое покрытие и некачественное содержание дорог и улиц, недобросовестное оказание услуг и их высокая стоимость, принятие решений без учета интересов людей, использование служебного положения руководителями в личных целях, нарушение трудового законодательства, несогласие с результатами рассмотрения обращений на местах - все это вызывало недовольство людей и побуждало обращаться в Комитет госконтроля.

Прибегали граждане и к такой форме решения проблем, как прямые телефонные линии и выездные приемы, которые доказали свою эффективность. Например, жильцы дома в деревне Збураж Малоритского района таким образом добились того, что предприятие "Малоритское ЖКХ" выполнило текущий ремонт кровли и устройства вентсистемы в подвале жилого дома. За прошлый год работники КГК провели 775 прямых телефонных линий и выездных приемов (поступило 1021 обращение), а также тематические телефонные линии (109, на них поступило 471 обращение).

По итогам рассмотрения поступивших в комитет обращений и анализа работы местных органов власти проведено 53 проверки. К административной ответственности привлечено 164 должностных лица и субъекта хозяйствования, к дисциплинарной - 391 человек. Еще два человека освобождены от занимаемых должностей, возбуждено 6 уголовных дел.-0-