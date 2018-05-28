28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более трети школьников примут участие в оздоровительной кампании 2018 года. Об этом сегодня журналистам сообщила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси оздоровлению детей в летний период уделяется значительное внимание. "Ежегодно оздоровительная кампания в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования охватывает более трети всех детей школьного возраста. При этом ставятся задачи повышения качества и доступности услуг оздоровления детей, создания для этого безопасных условий. В 2017 году летнее оздоровление только в лагерях прошли около 562 тыс. детей, из них в стационарных лагерях отдыхали более 85 тыс. детей, в лагерях с дневным пребыванием - 211 тыс. детей. В 2018 году количественные показатели оздоровления планируется сохранить на уровне прошлого года", - проинформировала Елена Симакова.

Для приема детей на летний отдых и оздоровление уже готовы более 5,9 тыс. оздоровительных лагерей Беларуси, из них свыше 1,5 тыс. с круглосуточным пребыванием, 4,2 тыс. лагерей с дневным.-0-