25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больше всего обращений от потребителей поступает на качество услуг ЖКХ и работу торговли, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом полугодии министерство совместно с местными исполнительными органами рассмотрело более 6,5 тыс. письменных обращений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их рост составил 23,8%. По видам деятельности: на услуги ЖКХ поступило 42,8% обращений потребителей, сферу торговли - 30%, на бытовые и платные услуги приходится 9% и 6,5% соответственно, обращения по иным вопросам составляют 4,8%. Местными исполнительными и распорядительными органами в первом полугодии подано 42 иска в суд по защите прав потребителей, по нарушениям законодательства составлено 677 протоколов, выдано 160 предписаний. Потребителям возмещен материальный ущерб на сумму Br144,4 тыс.", - рассказала Ирина Барышникова.

Она отметила, что большое внимание уделяется информационной работе с населением. "Это важнейшее направление в сфере защиты прав потребителей. Потребитель должен знать свои права и осознанно осуществлять любые экономические сделки. Грамотный потребитель может защитить себя на начальном этапе, проанализировав всю предоставленную информацию и сделав вывод о необходимости заключать договор с конкретным субъектом", - отметила представитель министерства. Вся необходимая информация и памятки для потребителей содержатся на сайтах МАРТ, местных исполнительных органов.

Ирина Барышникова добавила, что с 23 декабря вступает в силу закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О защите прав потребителей". В частности, закон дополнен нормами о том, что до потребителя должна доводиться информация о стране происхождения товара, когда адрес изготовителя и страна происхождения не совпадают. Кроме того, субъекты, реализующие товары дистанционно, в том числе через интернет, обязаны будут в этих источниках указывать цену товара шрифтом, позволяющим сделать информацию читабельной, что должно снизить количество случаев введения потребителей в заблуждение относительно стоимости покупки.

Отрегулирован вопрос языка предоставляемой потребителю информации. Законодательно прописана норма доведения такой информации "на белорусском и (или) русском языках". Законом закрепляется право осуществления расчетов в наличной и безналичной форме. При этом введен запрет на установление субъектом различных цен в зависимости от формы оплаты. Также введен запрет на истребование у потребителя паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, при возврате ему денег.

Предусматривается право продавца (изготовителя, поставщика, ремонтной организации) взыскать расходы на хранение товара с потребителей, которые по истечении двух месяцев с момента проведения экспертизы или бесплатного ремонта не являются за товаром без уважительных причин и др.-0-