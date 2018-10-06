БООР планирует провести зарыбление 11 водоемов Беларуси в октябре-ноябре

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" планирует провести зарыбление 11 водоемов Беларуси в октябре-ноябре, сообщили БЕЛТА в БООР.
Текущей осенью Белорусское общество охотников и рыболовов продолжит мероприятия по восстановлению рыбных ресурсов. В октябре-ноябре запланировано провести зарыбление водохранилищ Велута, Княжеборское, Свидное, Зельвенское, Левки, Гореничское, Рудея, озер Лучай, Мугирино и др.
БООР с 2014 года реализует мероприятия по воспроизводству рыбных ресурсов в рыболовных угодьях фонда запаса. С 2014 по 2018 годы проведено зарыбление свыше 50 социально значимых водоемов страны: водохранилищ Заславского, Чигиринского, Петровичского, Рудеи, Птичи, Вячи, Солигорского, Краснослободского, Мышанки, Лепельского озера, Днепра, Припяти и др. Ежегодно в водоемы страны вселяется около 30 т, или свыше 100 тыс. экземпляров различных видов рыб, в том числе щуки, сома, линя, карпа, белого амура.
Зарыбление направлено на восстановление рыбных запасов, улучшение видового состава ихтиофауны водоемов, а также на удовлетворение реализации права на бесплатное любительское рыболовство всех без исключения граждан страны, отметили в БООР.-0-
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