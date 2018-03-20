БПЦ в 2018 году особое внимание уделит роли митрополита Иосифа в истории белорусского народа

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская православная церковь в 2018 году особое внимание уделит роли митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко) в истории белорусского народа. Об этом сообщил журналистам проректор Минской духовной академии Александр Слесарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Нынешний год в БПЦ объявлен Годом митрополита Иосифа (Семашко). В связи с этим в Белорусском экзархате создан комитет, который занимается организацией мероприятий, приуроченных празднованию 220-летия со дня рождения и 150-летия со дня кончины митрополита. Мероприятия ориентированы на научное осмысление роли и значения деятельности этого человека в судьбе БПЦ, белорусского народа. "В частности, идет работа по созданию документального фильма "Опыт любви, опыт единства. Митрополит Иосиф (Семашко)". Предполагается, что уже в ближайшее время работа над фильмом будет завершена, в обозримом будущем мы сможем стать участниками презентации", - сказал Александр Слесарев.

Принята программа издательской деятельности БПЦ на 2018 год. Так, предполагается издание первоисточников, тех документов, которые оставил митрополит Иосиф (Семашко) в качестве духовного наследия, духовного завещания. Материалы, посвященные жизни и деятельности этого человека, публикуются в церковных, светских, научных и популярных средствах массовой информации. В учреждениях культуры и образования пройдут тематические мероприятия для школьников и студентов. Кроме того, во второй половине года запланирована крупная международная научно-практическая конференция "Высокопреосвященнейший митрополит Иосиф (Семашко). Значение личности и деятельности для современного белорусского православия". Участниками станут ученые, историки, философы из Беларуси, России, Украины, Польши и др.

Что касается вопроса причисления митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко) к лику святых, говорить об этом преждевременно, отметил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Сейчас ведется работа по сбору материалов, связанных с жизнью и деятельностью этого человека. "Мы не хотим предвосхищать какое-либо решение, мы просто собираем сведения о нем, готовим документы. Решение будет принимать вышестоящая комиссия по канонизации святых", - добавил митрополит Павел. По его словам, этот вопрос очень сложный. Существуют определенные нормы. В первую очередь - безупречная святая жизнь человека, его особые заслуги перед церковью, народом. "Могут быть труды аскетические, проповеднические, миссионерские. Это может быть и мученик, и новомученик. И, конечно, очень важное значение имеет почитание этого человека, который перешел в загробный мир", - сказал митрополит Павел.

Церковно-общественная деятельность митрополита Иосифа оказала значительное влияние на развитие белорусской культуры, становление национального самосознания, уверен протоиерей Александр Романчук, старший преподаватель кафедры церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии. Тот факт, что православная церковь поднимает его имя на свое знамя, - признание огромных заслуг митрополита перед церковью и всем белорусским обществом.

Митрополит Иосиф (Иосиф Иосифович Семашко) родился 25 декабря 1798 года в селе Павловка Липовецкого уезда Киевской губернии. Прославился тем, что в 1839 году возглавил Собор униатского духовенства в Полоцке, на котором было объявлено о разрыве союза с Римом и возвращении всех униатов, проживавших на белорусско-литовских и украинских землях, в православное вероисповедание. До этого Беларусь представляла собой преимущественно католическую страну. Две трети белорусов были греко-католиками. После Полоцкого Собора, подготовленного митрополитом Иосифом и его единомышленниками из числа униатского духовенства, Беларусь превратилась в страну православную. То, что в настоящее время в Беларуси 85% верующих относят себя к православным - в значительной степени достижение митрополита Иосифа (Семашко) и его сподвижников.-0-